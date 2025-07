F1, Lando Norris: “Vincere il 200° GP per la McLaren in Ungheria sarebbe speciale”

Potrebbe essere un fine-settimana speciale per Lando Norris e la McLaren in Ungheria, tappa del prossimo week end del Mondiale 2025 di F1. Il britannico, infatti, è determinato a scrivere il suo nome nei libri di storia conquistando la 200ª vittoria della scuderia di Woking nel Circus, sul tracciato magiaro.

“Mi piacerebbe chiaramente vincere anche per questo motivo, legato al team“, ha detto Norris quando gli è stato chiesto del suo desiderio di essere il pilota che ha raggiunto questo traguardo. “Certo, si vuole sempre conquistare il numero massimo possibile, ma 200 è un grande traguardo per la scuderia“, ha sottolineato.

Spiegando il suo orgoglio nel rappresentare la squadra, ha dichiarato: “Quando guardi la storia di chi ha fatto parte della McLaren, i piloti, i campionati vinti, tutte queste cose, allora è sempre stato un onore per me far parte di questa grande famiglia. Sono fortunato a competere con questo tema, da quando sono entrato in F1. È speciale. Penso che sia qualcosa di cui sarò molto orgoglioso tra molti anni, ripensandoci. È una squadra fantastica“.

In conclusione, Norris ha aggiunto: “Siamo migliorati molto nel corso degli anni ed è bello poter riprendere queste statistiche interessanti e scrivere la storia, aggiungendo qualcosa a ciò che la McLaren otteneva molti anni fa. È speciale, ma ovviamente il numero 200 è ancora più speciale, ed è qualcosa che mi piacerebbe essere“.