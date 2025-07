F1, Lando Norris vince un pazzo GP di Gran Bretagna. Podio per la Sauber, disastri Verstappen e Leclerc

Un solido Lando Norris sfrutta le disavventure altrui sotto la pioggia a Silverstone e vince un pazzo Gran Premio di Gran Bretagna, valevole come dodicesima tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il nativo di Bristol trionfa dunque per la prima volta nella gara di casa, raggiungendo quota 8 vittorie in carriera (sono 4 sin qui nel 2025) e avvicinandosi a soli 8 punti dalla vetta del campionato.

Il leader della generale Oscar Piastri, costretto a cedere la prima posizione al compagno di squadra per una controversa penalità di 10 secondi in seguito ad una presunta infrazione in regime di Safety Car (frenata eccessiva prima della ripartenza davanti a Max Verstappen), si è dovuto accontentare di un amaro secondo posto completando la quinta doppietta McLaren dell’anno.

Distante anni luce dalla coppia papaya, favorita da una macchina strepitosa in condizioni di scarsa aderenza, Nico Hulkenberg ha realizzato un’impresa clamorosa recuperando 16 posizioni (19° ieri in qualifica) e salendo finalmente sul podio al 239° Gran Premio in Formula Uno. Il 37enne tedesco della Sauber, vincitore della 24 Ore di Le Mans nel 2015 con la Porsche, ha avuto il merito di non commettere errori evidenziando inoltre un ottimo ritmo e respingendo nel finale il tentativo di rimonta sull’asciutto del beniamino locale Lewis Hamilton.

Il sette volte campione del mondo ha sfiorato il primo podio della sua avventura in Ferrari, pagando però qualche sbavatura e non andando oltre il quarto posto nonostante una buona rimonta nella seconda parte della corsa. Domenica da incubo per tanti big, tra cui il pole-man Max Verstappen che ha limitato i danni arrivando quinto al termine di una gara molto complicata soprattutto dopo un testacoda alla ripartenza dall’ultima Safety Car.

Disastro Mercedes, con George Russell 10° e Kimi Antonelli ritirato (macchina danneggiata dopo essere stato centrato da Hadjar) dopo una collezione di scelte strategiche sbagliate, mentre Charles Leclerc è sprofondato in 14ma posizione pagando a caro prezzo le scelte troppo azzardate del muretto box e alcuni errori di guida.

CLASSIFICA GP GRAN BRETAGNA F1 2025

1 Lando Norris McLaren Leader 2

2 Oscar Piastri McLaren +6.812 2

3 Nico Hulkenberg Kick Sauber +34.742 2

4 Lewis Hamilton Ferrari +39.812 2

5 Max Verstappen Red Bull Racing +56.781 2

6 Pierre Gasly Alpine +59.857 2

7 Lance Stroll Aston Martin +60.603 3

8 Alexander Albon Williams +64.135 2

9 Fernando Alonso Aston Martin +65.858 2

10 George Russell Mercedes +70.674 2

11 Oliver Bearman Haas F1 Team +72.095 2

12 Carlos Sainz Williams +76.592 2

13 Esteban Ocon Haas F1 Team +77.301 2

14 Charles Leclerc Ferrari +84.477 2

15 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 1L 2

16 Kimi Antonelli Mercedes – – 4

17 Isack Hadjar Racing Bulls – – 1

18 Gabriel Bortoleto Kick Sauber – – – –

19 Liam Lawson Racing Bulls – – – –

20 Franco Colapinto Alpine – – – –