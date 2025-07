F1, Lando Norris: “Voglio invertire il trend con Spa. Il meteo? Spero nell’asciutto”

Lando Norris si è presentato carico e determinato nel corso del media day che ha anticipato il via ufficiale del Gran Premio del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo splendido scenario del tracciato di Spa-Francorchamps ci attende un fine settimana di estrema importanza per quanto riguarda la corsa al titolo, con le due McLaren che proveranno nuovamente a dettare legge e proseguire nel loro derby in vetta alla classifica generale.

Il pilota inglese è reduce dalle due vittorie del Red Bull Ring e Silverstone e proverà a continuare su questa scia, essendosi ormai portato a sole 8 lunghezze dal compagno di scuderia Oscar Piastri. Sulla pista delle Ardenne le vetture del team di Woking sembrano pronte nuovamente a dominare la scena, ma Max Verstappen, Ferrari (con importanti novità da testare) e Mercedes non vogliono essere da meno, ricordando che vivremo il weekend con il format rivoluzionato per la presenza della Sprint Race.

Nel corso dell’incontro con la stampa il pilota classe 1999 ha iniziato il suo racconto dalle previsioni meteo che parlano di rischio pioggia per tutti e 3 i giorni di Spa. “A dire il vero, preferirei che fosse asciutto, ma è sempre la stessa cosa per noi. Di solito siamo andati bene in queste condizioni, ma non si può mai sapere, soprattutto qui. La pista è diversa, le condizioni sono diverse, quindi non importa quello che è stato in passato, si tratta quasi un reset completo”.

Lando Norris prosegue ricordando qualche difficoltà di troppo sulla pista belga: “Effettivamente nelle passate edizioni non è stato il mio tracciato preferito. Per questo motivo mi sono voluto preparare di più rispetto al solito per non lasciare nulla di intentato. La lotta per il titolo? Oscar Piastri è un gran pilota e sarà duro. Non sono certo qui a dire che vincerò io ma, questo sì, posso dire che mi sento più a mio agio rispetto a prima”.