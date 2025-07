F1, Lando Norris: “Sono distante da Piastri, ma è solo la Sprint”

Lando Norris ha dovuto accontentarsi di un terzo posto che non può soddisfarlo nelle qualifiche Sprint dell’appuntamento di Spa-Francorchamp (Belgio), tredicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito delle Ardenne, il britannico della McLaren ha rimediato un distacco di sei decimi, che sicuramente non si sarebbe aspettato alla vigilia, dal suo compagno di squadra, Oscar Piastri.

Qualificatosi, quindi, alle spalle anche dell’olandese Max Verstappen (Red Bull), Lando ha commentato così la sua prestazione: “Sono stato abbastanza veloce, direi, è l’unica cosa che posso dire non è stato il giro più pulito, ma il distacco è abbastanza grande dal primo posto. Non sono troppo dispiaciuto perché è solo la sprint, per cui nulla di cui preoccuparsi troppo, però ho qualcosa su cui lavorare“, le sue parole a caldo.

“È impossibile dire se il mio giro di preparazione abbia usurato le mie gomme, magari me le ha rese migliori non lo puoi mai sapere, bisogna analizzare. Oscar è riuscito a mettere tutto insieme alla fine“, ha sottolineato Norris. “È un week end in cui ci sono tanti punti in palio ed è soltanto venerdì, non parliamo troppo presto. Vorremmo essere più veloci, certo, ma la situazione adesso è questa. Devo fare qualcosa di meglio, lavorando anche stanotte“, ha concluso.

Vedremo se domani gli equilibri in pista cambieranno. Lando cercherà di avvicinarsi al team-mate per contendergli lo scettro in un fine-settimana importante nella sfida mondiale tra i due alfieri di Woking.