F1, Lando Norris: “Non sono scontento, ma potevo essere davanti”

Lando Norris si è dovuto accontentare della terza posizione in occasione delle qualifiche valide per il GP della Gran Bretagna, dodicesimo atto del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo fine settimana presso il mitico circuito di Silverstone.

Il padrone di casa nello specifico ha accusato un gap di 0.118 rispetto al poleman di giornata Max Verstappen, il quale ha risposto al chiacchiericcio sul suo futuro segnando il miglior tempo di 1:24.892, precedendo così l’altra McLaren, quella guidata da Oscar Piastri, secondo a 0.103. Una volta raggiunto il parco chiuso, il nativo di Bristol ha commentato quanto fatto.

“Belle qualifiche, non posso essere scontento ma avrei potuto essere davanti – ha detto Norris -, Max ha fatto un bellissimo lavoro e noi siamo stati abbastanza veloci. Non è stata però una qualifica divertente, qui a Silverstone le qualifiche sono sempre veloci. Non è stato dunque il massimo, ma comunque è stata una buona giornata”.

Norris ha così proseguito: “Si parla sempre di piccoli dettagli, quelli ti fanno stare davanti o dietro ora come ora. Abbiamo visto quanto fossimo vicini nel Q1, questo è scioccante. Si parla di un paio di centesimi qua e là che possono farti vincere o perdere, è stata dura per il vento e per la pioggia arrivata. Resto comunque soddisfatto del terzo posto. Vincere? Penso che sarà una gara divertente, sarà una bella battaglia tra noi tre, ma ci saranno anche le Ferrari e George Russell. Non vedo l’ora“.