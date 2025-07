F1, Lando Norris: “Mi sono concentrato al massimo per non fare cavolate, un’emozione incredibile”

Lando Norris ha conquistato il successo del GP di Gran Bretanga, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Gara folle per la pioggia, protagonista del pomeriggio nel Regno Unito. L’alfiere di Woking ha preceduto il compagno di team, Oscar Piastri, e uno strepitoso Nico Hulkenberg che con la Sauber ha conquistato a 37 anni il suo primo podio in carriera.

Quarto Lewis Hamilton (Ferrari) che ha cercato in tutti i modi di prendersi il podio, ma la Rossa nelle condizioni odierne non si è dimostrata all’altezza, come certificato anche dal 14° posto del monegasco Charles Leclerc. Quinta posizione finale per l’olandese Max Verstappen con la Red Bull, mentre ritiro per Kimi Antonelli (Mercedes).

“È bellissimo, tutto quello che avevo sognato e avrei voluto raggiungere, al di là del campionato. Sono molto orgoglioso, grazie al cielo sono riuscito a centrare quest’obiettivo“, le prime parole di un emozionato Lando ai microfoni. “La cosa principale a cui ho pensato è stata quella di non fare cavolate, negli ultimi giri volevo godermi il momento e sono ricordi che mi porterò nel cuore per sempre“, ha aggiunto.

“A livello di stress, è stata la gara più impegnativa della stagione. Oscar è stato molto veloce e un bell’applauso se lo merita anche lui. Chiaramente mi piace di più quando è dietro e non davanti a me. Volevo regalare loro qualcosa per esultare a questo splendido pubblico e ci sono riuscito“, ha concluso Norris, in riferimento anche alla penalità comminata a Piastri per la sua condotta in regime di Safety Car (10″ di penalità).

Con questo risultato, Lando accorcia le distanze dalla vetta occupata proprio da Piastri, viste le otto lunghezze di differenza. Si prevede una bella lotta interna alla McLaren.