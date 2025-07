F1, Lando Norris festeggia la pole a Spa: “Davvero un bel giro! Domani spero non piova”

Sorride convinto Lando Norris dopo aver conquistato la pole position del Gran Premio del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo splendido scenario del tracciato di Spa-Francorchamps, come ampiamente previsto, il duello per la prima posizione è stato tutto in salsa papaya, con le due vetture McLaren che hanno nuovamente dettato legge. Dopo un weekend con Oscar Piastri sempre davanti, tuttavia, è arrivata la zampata di Lando Norris proprio nel momento giusto della Q3.

La pole position è andata al pilota inglese con il tempo di 1:40.562 con 85 millesimi di vantaggio su Oscar Piastri, mentre è terzo Charles Leclerc, capace di spingere la sua Ferrari a 338 millesimi dalla vetta. Quarta posizione per Max Verstappen a 341, quinta per Alexander Albon a 639, mentre è sesto George Russell a 698. Settimo tempo per Yuki Tsunoda a 722 millesimi, ottavo per Isack Hadjar a 748, quindi nono per Liam Lawson a 766, con Gabriel Bortoleto che completa la top10.

Al termine delle qualifiche il pilota del team di Woking ha raccontato quanto avvenuto in pista nel corso delle interviste di rito, oggi condotte da Nico Rosberg: “Sicuramente ho realizzato un bel giro, migliorando tanto nel T2. Sono contento. Eravamo preoccupati ieri, ma sapevo di non essere così lontano da Oscar. C’erano stati solo piccoli problemi. Sapevo che avrei potuto recuperare. Senza dubbio è bello tornare in vetta. Alla gente piace tanto ingigantire le cose e appena c’è un problema lo enfatizzano. Io e Piastri? Ci spingiamo tanto a vicenda”.

Ultima battuta sulla gara di domani (ore 15.00) con il meteo che potrebbe mettere lo zampino: “Sembra scontato che dovrebbe piovere. Io, sinceramente, preferirei l’asciutto. Ad ogni modo non sarà un problema, magari meglio evitare la situazione metà e metà”.