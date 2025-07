F1, Lando Norris: “Ferrari veloce, lo sarà anche domani. Non non siamo andati abbastanza forte”

Un venerdì significativo per Lando Norris. Il pilota in forza alla McLaren ha guadagnato la seconda e la prima piazza nelle due prove libere valide per il GP della Gran Bretagna, dodicesimo atto del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo weekend presso l’iconico circuito di Silverstone.

Discrete sensazioni per il nativo di Bristol, motivato a rosicchiare ancora punti importanti al compagno di squadra Oscar Piastri avvalendosi anche dell’apporto del fidato pubblico amico, pronto a supportarlo. Tuttavia una volta terminata la FP2 il nativo di Bristol ha commentato quanto fatto esprimendo non poca preoccupazione per la Ferrari, apparsa estremamente competitiva nel corso dei due turni

“Sono stato me stesso – ha detto Norris – ma anche le Ferrari sono veloci e lo saranno anche domani. Oggi sembra meglio rispetto a quello che è davvero, perché poi la Ferrari recupera sempre: non c’è nulla di cui essere troppo fieri per ora”.

Norris ha quindi chiosato: “Il meteo? Vento, temperature, pioggia e umidità cambiano spesso qui, dobbiamo adattarci. Le cose non sono filate così lisce, non siamo andati abbastanza forte. Siamo lavorando per avere il vero Lando a ogni giro”.