F1, lampo Ferrari in FP1 a Silverstone: Hamilton davanti alle McLaren! Bene anche Leclerc

È una Ferrari sorprendentemente veloce quella vista oggi nel corso della prima sessione di prove libere, valide per il Gran Premio di Gran Bretagna 2025, dodicesimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Silverstone, la migliore prestazione è stata quella di Lewis Hamilton, che ha siglato il crono di 1:26.892. Il britannico inizia con il piede giusto il GP di casa, già conquistato per ben nove volte.

Subito dietro la McLaren con Lando Norris, secondo a 23 millesimi dal suo connazionale, e Oscar Piastri, che paga 150 millesimi di ritardo dalla prima prestazione. Bene anche l’altra monoposto rossa di Charles Leclerc, in quarta piazza a 203 millesimi dal suo compagno di squadra. I due erraristi hanno anche dimostrato di avere un ottimo passo gara e sperano di essere protagonisti anche nel sabato inglese.

Chiude in quinta piazza la Mercedes di George Russell, a 271 millesimi dalla testa. Sesta a sorpresa la Racing Bulls di Isack Hadjar (+0.325) che ha mantenuto un ottimo ritmo nella prima parte della FP1. Completano poi la top 10 Alexander Albon (Williams, +0.412), Liam Lawson (Racing Bulls,+0.459), Andrea Kimi Antonelli (Mercedes,+0.475) e Max Verstappen (Red Bull,+0.540).

Le FP1 si concludono quindi con una prestazione fiduciosa per la Ferrari, in vista di un sabato che, quest’anno, non è mai stato sfruttato nel migliore dei modi. Rimane sempre vicina la McLaren con entrambi i piloti nelle prime tre posizioni. La scuderia di Woking indubbiamente alzerà il ritmo già nelle FP2 che scatteranno alle ore 17.00.