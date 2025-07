F1, la Ferrari “fa l’impresa”. A Silverstone tira Lewis Hamilton giù dal podio dopo 12 anni!

Mettiamola così, nella giornata di domenica 6 luglio, la Ferrari è riuscita a compiere un’impresa. Quella di impedire a Lewis Hamilton di salire sul podio nel Gran Premio di casa. Il britannico ha concluso quarto vedendo interrotta una sequenza che durava ormai da 11 anni.

Se si guardano i risultati del quarantenne inglese sulla pista edificata a metà strada tra Londra e Birmingham, ci si renderà conto della striscia venuta meno proprio ieri. Quattro vittorie consecutive dal 2014 al 2017, la seconda piazza del 2018 dietro alla Rossa di Vettel, a cui fa seguito un nuovo successo nel 2019.

Poi, nel decennio corrente, l’affermazione del 2020 e la seconda posizione nell’estemporaneo “GP del 70° anniversario” una settimana dopo. Un altro trionfo nel 2021, due terzi posti datati 2022 e 2023, nonché il ritorno alla vittoria (dopo due anni e mezzo d’astinenza) nel 2024. Totale, 12 presenze sul podio consecutive a Silverstone.

Quindi, Lewis, balza in groppa al Cavallino Rampante e come per magia il suo filotto si nebulizza. È passato sotto la bandiera a scacchi per quarto. Aver ragione di Nico Hülkenberg appariva una mera formalità, una pratica da espletare per conseguire il podio numero 203 della carriera contro chi, viceversa, sul podio mai c’è salito in precedenza.

Invece, il telaio della Sauber si è rivelato più efficace di quello della SF-25, permettendo al tedesco di ottenere un risultato strepitoso e del tutto inatteso. Al contrario, la gola del britannico non ha assaporato lo champagne per la prima volta dal 2013! A essere cattivi, provocatori, verrebbe da dire che ci voleva la Ferrari per impedirgli di partecipare alla festa!

Dai, su, un po’ di leggerezza ogni tanto ci vuole. Si parla di sport e non di questioni legate alla vita o alla morte. Bisognerebbe sempre ricordarselo. Se proprio il ferrarista sfegatato si è risentito per il presente testo, diciamo allora che anche l’avventura in Mercedes cominciò con un quarto posto. La carriera a Maranello di Hamilton non potrà essere altrettanto lunga e vincente, ma basterebbe un sesto di quanto conseguito vestito d’Argento per renderla memorabile. Se son rose…