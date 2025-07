F1, la delusione di Charles Leclerc: “L’azzardo non ha pagato, ma il passo mi preoccupa”

Si chiude con un modesto 14° posto il weekend di Silverstone per Charles Leclerc, protagonista di un Gran Premio di Gran Bretagna 2025 da incubo in condizioni meteo variabili. Il monegasco della Ferrari, 6° in qualifica, ha pagato a caro prezzo la scelta di partire dalla pit-lane passando in extremis dalle gomme intermedie alle slick, faticando poi a risalire il gruppo e collezionando diversi errori che lo hanno relegato fuori dalla zona punti.

“I primi due settori per me erano abbastanza asciutti, il terzo invece era molto bagnato. Pensavo che con il sole la pista si sarebbe asciugata più velocemente, ma non è andata così ed è stata la scelta sbagliata. Ciò che mi preoccupa di più però è il passo. Io non avevo ritmo, mentre Lewis andava abbastanza più forte di me“, racconta il ferrarista.

“È da qualche gara che faccio un set-up abbastanza estremo che paga sull’asciutto, e pensavo pagasse ancor di più sul bagnato, ma oggi ho avuto la risposta. Adesso sono molto deluso e voglio solamente andare nel camion per analizzare la gara. Sicuramente c’è qualcosa di grosso, perché facevo veramente tanta fatica. Guidando a quasi un secondo dai migliori tempi, rischiavo di andare a muro, quindi è stata una gara davvero difficile“, il commento di un Leclerc estremamente amareggiato.