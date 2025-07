F1, Kimi Antonelli: “Ho imparato dal mio errore in Austria. Spero in un buon weekend”

Kimi Antonelli è reduce dall’errore più grave della sua giovane carriera in Formula Uno, avendo concluso l’ultimo Gran Premio d’Austria dopo poche curve nel primo giro ritirandosi in seguito ad un incidente con Max Verstappen. Il rookie italiano della Mercedes era andato al bloccaggio in fase di staccata, evitando la Racing Bulls di Liam Lawson ma colpendo in pieno la Red Bull dell’incolpevole quattro volte campione iridato.

Il diciottenne di Casalecchio di Reno vuole mettersi subito alle spalle quel passaggio a vuoto, presentandosi a Silverstone con l’obiettivo di tornare a battagliare per la top5: “Ho riconosciuto il mio errore, ho imparato da esso e ora sono pronto a riprendermi. L’obiettivo è fare un buon weekend, avere un buon ritmo e mostrare anche dei miglioramenti da parte mia“.

“Sono molto emozionato per questo weekend. Penso che Silverstone sia sempre un appuntamento speciale perché l’atmosfera è semplicemente incredibile. Penso che sia un buon weekend per riscattarmi, soprattutto dopo la difficile gara in Austria, quindi non vedo l’ora di scendere in pista domani e vedere cosa saremo in grado di fare“, dichiara Antonelli (fonte: F1.com) alla vigilia del round britannico.