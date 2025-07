F1, i precedenti della Ferrari in Ungheria. Sono anni di ‘vacche magre’, anche più che altrove…

Domenica 3 agosto 2025 si assisterà alla “classica estiva” del Mondiale di Formula 1. Il Circus sarà infatti di scena all’Hungaroring, dove si disputerà la 40ma edizione iridata del Gran Premio d’Ungheria. L’appuntamento magiaro, entrato in calendario nel 1986, festeggia dunque una significativa pietra miliare.

Il rapporto della Ferrari con la gara ungherese è stato a lungo buono, seppur eccezionale. In fin dei conti la McLaren ha vinto di più, anche in tempi recenti. Quantomeno, il Cavallino Rampante ha ottimi ricordi del tracciato edificato alle porte di Budapest. Qui è arrivata la certezza matematica di un Mondiale piloti (2001) e di tre Mondiali costruttori (2001, 2002, 2004). Negli anni del dominio, capitava di chiudere i conti in piena estate!

Complessivamente, la Scuderia di Maranello ha raccolto 7 vittorie con cinque piloti diversi. Il dato eclatante è rappresentato dal fatto che, di queste affermazioni, ben 4 sono state confezionate nella forma di doppietta (2001, 2002, 2004, 2017)!

FERRARI – I PRECEDENTI

IN UNGHERIA (39 GP)

7 VITTORIE

3 Michael Schumacher (1998, 2001, 2004)

2 Sebastian Vettel (2015, 2017)

1 Nigel Mansell (1989)

1 Rubens Barrichello (2002)

8 POLE POSITION

6 Michael Schumacher (96, 97, 2000, 01, 04, 05)

1 Rubens Barrichello (2002)

1 Sebastian Vettel (2017)

9 GIRI VELOCI

3 Michael Schumacher (1998, 2002, 2004)

3 Kimi Räikkönen (2007, 2008, 2016)

2 Felipe Massa (2006, 2011)

1 Nigel Mansell (1989)

26 PODI

1989 Nigel Mansell (1°)

1993 Gerhard Berger (3°)

1995 Gerhard Berger (3°)

1998 Michael Schumacher (1°)

1999 Eddie Irvine (3°)

2000 Michael Schumacher (2°)

2001 Michele Schumacher (1°), Rubens Barrichello (2°)

2002 Rubens Barrichello (1°), Michael Schumacher (2°)

2004 Michael Schumacher (1°), Rubens Barrichello (2°)

2005 Michael Schumacher (2°)

2007 Kimi Räikkönen (2°)

2008 Kimi Räikkönen (3°)

2009 Kimi Räikkönen (2°)

2010 Fernando Alonso (2°)

2011 Fernando Alonso (3°)

2014 Fernando Alonso (2°)

2015 Sebastian Vettel (1°)

2017 Sebastian Vettel (1°), Kimi Räikkönen (2°)

2018 Sebastian Vettel (2°), Kimi Räikkönen (3°)

2019 Sebastian Vettel (3°)

2021 Carlos Sainz Jr. (3°)

PILOTI FERRARI 2025

I PRECEDENTI A BUDAPEST

CHARLES LECLERC

2018 (SAUBER) – Ritirato

2019 (FERRARI) – 4°

2020 (FERRARI) – 11°

2021 (FERRARI) – Ritirato

2022 (FERRARI) – 6°

2023 (FERRARI) – 7°

2024 (FERRARI) – 4°

LEWIS HAMILTON

2007 (MC LAREN) – 1° {Pole}

2008 (MC LAREN) – 5° {Pole}

2009 (MC LAREN) – 1°

2010 (MC LAREN) – Ritirato

2011 (MC LAREN) – 4°

2012 (MC LAREN) – 1° {Pole}

2013 (MERCEDES) – 1° {Pole}

2014 (MERCEDES) – 3°

2015 (MERCEDES) – 6° {Pole}

2016 (MERCEDES) – 1°

2017 (MERCEDES) – 4°

2018 (MERCEDES) – 1° {Pole}

2019 (MERCEDES) – 1°

2020 (MERCEDES) – 1° {Pole, Gpv}

2021 (MERCEDES) – 2° {Pole}

2022 (MERCEDES) – 2° {Gpv}

2023 (MERCEDES) – 4° {Pole}

2024 (MERCEDES) – 3°