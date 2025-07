F1, i precedenti della Ferrari in Belgio. Ben 14 vittorie a Spa-Francorchamps… più 4 a Zolder!

L’inconsueto calendario del Mondiale di F1 2025 propone il “double header di mezza estate”, un uno-due di Gran Premi che si disputa a tre settimane di distanza dall’ultimo e quattro settimane prima del prossimo. Una dinamica ben differente rispetto gli ultimi anni.

Domenica 27 luglio 2025 si terrà la 70ma edizione del GP del Belgio, Paese famoso per la birra e per aver inventato le patatine fritte (poi ingiustamente denominate French Fries dai soldati statunitensi della II Guerra Mondiale, talmente acculturati da non avere neppure la più pallida idea di dove si trovassero).

La Ferrari ha un rapporto eccellente con questo appuntamento. Si contano, difatti, ben 18 vittorie in terra belga. Di esse, 14 sono state raccolte nell’autodromo di Spa-Francorchamps. Le altre 4 sono invece giunte sulla pista di Zolder, utilizzata tra l’inizio degli anni ’70 e la prima metà degli ’80.

FERRARI – I PRECEDENTI

IN BELGIO (69 GP)

18 VITTORIE

4 Michael Schumacher (1996, 1997, 2001, 2002)

2 Alberto Ascari (1952, 1953)

2 Niki Lauda (1975, 1976)

2 Kimi Räikkönen (2007, 2009)

1 Peter Collins (1956)

1 Phil Hill (1961)

1 John Surtees (1966)

1 Jody Scheckter (1979)

1 Michele Alboreto (1984)

1 Felipe Massa (2008)

1 Sebastian Vettel (2018)

1 Charles Leclerc (2019)

17 POLE POSITION

3 Charles Leclerc (2019, 2023, 2024)

2 Niki Lauda (1975, 1976)

1 Alberto Ascari (1952)

1 Juan Manuel Fangio (1956)

1 Mike Hawthorn (1958)

1 Phil Hill (1961)

1 John Surtees (1966)

1 Chris Amon (1968)

1 Clay Regazzoni (1974)

1 Michele Alboreto (1984)

1 Gerhard Berger (1995)

1 Michael Schumacher (2002)

1 Kimi Räikkönen (2007)

1 Carlos Sainz Jr. (2022)

19 GIRI VELOCI

3 Michael Schumacher (1998, 2001, 2002)

2 Sebastian Vettel (2017, 2019)

1 Alberto Ascari (1952)

1 Mike Hawthorn (1958)

1 Phil Hill (1960)

1 Richie Ginther (1961)

1 John Surtees (1966)

1 Clay Regazzoni (1975)

1 Niki Lauda (1976)

1 Gilles Villeneuve (1979)

1 René Arnoux (1984)

1 Gerhard Berger (1988)

1 Alain Prost (1990)

1 Rubens Barrichello (2000)

1 Felipe Massa (2007)

1 Kimi Räikkönen (2008)

50 PODI

1951 Alberto Ascari (2°), Luigi Villoresi (3°)

1952 Alberto Ascari (1°), Nino Farina (2°)

1953 Alberto Ascari (1°), Luigi Villoresi (2°)

1954 Maurice Trintignant (2°)

1955 Nino Farina (3°)

1956 Peter Collins (1°), Paul Frère (2°)

1958 Mike Hawthorn (2°)

1961 Phil Hill (1°), W. Von Trips (2°), R. Ginther (3°)

1962 Phil Hill (3°)

1966 John Surtees (1°), Lorenzo Bandini (3°)

1967 Chris Amon (3°)

1968 Jacky Ickx (3°)

1974 Niki Lauda (2°)

1975 Niki Lauda (1°)

1976 Niki Lauda (1°), Clay Regazzoni (2°)

1977 Niki Lauda (2°)

1978 Carlos Reutemann (3°)

1979 Jody Scheckter (1°)

1983 Patrick Tambay (2°)

1984 Michele Alboreto (1°), René Arnoux (3°)

1986 Stefan Johansson (3°)

1989 Nigel Mansell (3°)

1990 Alain Prost (2°)

1996 Michael Schumacher (1°)

1997 Michael Schumacher (1°)

2000 Michael Schumacher (2°)

2001 Michael Schumacher (1°)

2002 Michael Schumacher (1°), Rubens Barrichello (2°)

2004 Michael Schumacher (2°), Rubens Barrichello (3°)

2007 Kimi Räikkönen (1°), Felipe Massa (2°)

2008 Felipe Massa (1°)

2009 Kimi Räikkönen (1°)

2013 Fernando Alonso (2°)

2017 Sebastian Vettel (2°)

2018 Sebastian Vettel (1°)

2019 Charles Leclerc (1°)

2022 Carlos Sainz Jr. (3°)

2024 Charles Leclerc (3°)

PILOTI FERRARI 2025

I PRECEDENTI A SPA-FRANCORCHAMPS

CHARLES LECLERC

2018 (SAUBER) – Ritirato

2019 (FERRARI) – 1° {Pole}

2020 (FERRARI) – 14°

2021 (FERRARI) – 8°

2022 (FERRARI) – 6°

2023 (FERRARI) – 3° {Pole}

2024 (FERRARI) – 3° {Pole}