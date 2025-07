F1, Hamilton e Leclerc chiamati al riscatto a Silverstone. Lotta a cinque per vincere con l’incognita pioggia

Domenica 6 luglio 2025 potrebbe essere il giorno della prima vittoria di Lewis Hamilton con la Ferrari, oppure del ritorno al successo del compagno di squadra Charles Leclerc. Oggi può essere la giornata giusta per vedere una Rossa trionfare nel Gran Premio di Gran Bretagna di Silverstone.

Si scrive così perché la SF-25 è competitiva e lo ha dimostrato in qualifica, seppur trovandosi relegata in terza fila. Sono stati i piloti a mancare, soprattutto il monegasco che generalmente sfrutta al massimo il potenziale della propria auto. Sì, per la Scuderia di Maranello manca sempre un centesimo per fare l’euro, ma prima o poi arriverà anche il nichelino mancante.

Che sia oggi il giorno giusto? In una gara lineare, il fatto di dover scattare dalla quinta e dalla sesta casella rappresenterebbe un handicap difficilmente sormontabile. Sul piano della prestazione, le Rosse non hanno niente da invidiare al poleman Max Verstappen o alle McLaren, però la posizione in griglia sarebbe handicappante.

Cionondimeno, non è detto ci sia un GP lineare, anzi. Le previsioni parlano di pioggia probabile. Allora tanto potrebbe cambiare. Nel qual caso occhio soprattutto a Hamilton, non nuovo a magie sotto l’acqua di casa. Almeno il podio è ampiamente alla portata del veterano britannico.

Al di là degli aspetti legati alla Ferrari, che tanto interessano il pubblico italiano, Silverstone rappresenterà un nuovo round della sfida per il Mondiale tra Oscar Piastri e Lando Norris. Il primo ha nuovamente battuto il secondo, idolo locale, in qualifica, costruendo la possibilità di riallungare in classifica generale.

Infine c’è quel fuoriclasse di Max Verstappen, indiscutibilmente il miglior pilota della F1 contemporanea. Il quinto titolo consecutivo è sempre meno probabile, ma lui resta un fenomeno e cercherà il successo senza troppi fronzoli. È nato per vincere e, asciutto o bagnato, il GP di Gran Bretagna 2025 ha assunto i contorni di preda da sbranare per il Cannibale venuto dall’Olanda.