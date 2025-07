F1, GP Ungheria 2025: programma, orari, tv, streaming

Messo in archivio il fine settimana del Gran Premio del Belgio con l’ennesima doppietta McLaren, siamo pronti per tuffarci nel prossimo impegno della stagione. Stiamo parlando del Gran Premio di Ungheria, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025, l’ultimo prima delle vacanze estive, che si concluderanno in concomitanza con il weekend del Gran Premio di Olanda di Zandvoort del 29-30 e 31 agosto prossimi.

Come tradizione la tre-giorni magiara si disputerà sul tracciato dell’Hungaroring che sa unire curve lente e chicane con un paio di tratti veloci nei quali si può superare. Ci attende, quindi, una gara come sempre imprevedibile e ricca di emozioni con condizioni meteo che spesso passano dal caldo torrido alla pioggia. In poche parole, in Ungheria non ci si annoia mai.

Chi ha vinto le ultime edizioni del Gran Premio magiaro? Nel 2024 il successo è andato a Oscar Piastri (McLaren), nel 2023 la vittoria era andata a Max Verstappen (Red Bull) come nel 2022. Nel 2021 gara “pazza” con Esteban Ocon (Alpine) che beffa tutti, quindi nel 2020 si chiude una tripletta di Lewis Hamilton (Mercedes) aperta nel 2018. Nel 2017 ultimo successo della Ferrari con Sebastien Vettel.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del Gran Premio di Ungheria sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) saranno disponibili qualifiche e gara in differita, mentre in streaming si potrà seguire su SkyGO e NOW, con tv8.it che trasmetterà qualifiche e gara in differita. Su OA Sport, come sempre, saranno disponibili le DIRETTE LIVE scritte di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP UNGHERIA 2025 F1

Venerdì primo agosto

Ore 13.30-14.30 Prove libere 1

Ore 17.00-18.00 Prove libere 2

Sabato 2 agosto

Ore 12.30-13.30 Prove libere 3

Ore 16.00-17.00 Qualifiche

Domenica 3 agosto

Ore 15.00 Gran Premio di Ungheria