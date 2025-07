F1, GP Ungheria 2025. Piastri – Norris, che vinca il migliore! Il duello iridato riparte dopo un round favorevole all’australiano

Il Mondiale di F1 cambia completamente scenario, passando rapidamente dalle Ardenne alle colline magiare. Domenica 3 agosto sarà il giorno del Gran Premio d’Ungheria 2025, quattordicesimo dei ventiquattro atti che compongono la stagione corrente.

Il tema forte è ovviamente rappresentato dalla lotta fratricida tra Oscar Piastri e Lando Norris, che si stanno giocando il titolo iridato. Spa-Francorchamps ha rappresentato un round favorevole all’australiano, capace di impartire una sonora lezione al britannico nella gara domenicale, dopo averlo preceduto anche nella sprint.

Sono 16 i punti di vantaggio del ventiquattrenne proveniente da down under, bravo a ribattere al compagno di squadra dopo aver pagato dazio per due weekend consecutivi. Impossibile fare previsioni, di certo quanto accaduto sull’iconografica pista belga rappresenta un duro colpo per l’inglese, sovrastato dal rivale sia in termini di improvvisazione che di gestione.

Insomma, se gli osservatori d’oltremanica avanzano dubbi sulla reale consistenza di Norris, ci sarà un motivo. Tanti, troppi, addetti ai lavori non lo ritengono maturo per il ruolo di Campione del Mondo. Viceversa, seppur anagraficamente più giovane, Piastri riceve lodi e plausi. Il paragone che va per la maggiore è quello con Alain Prost. Un parallelismo molto impegnativo!

Il duello, in realtà, è incertissimo. Sensazioni e opinioni a parte, la storia del 2025 deve ancora essere scritta. A proposito, verba volant scripta manent. Se la situazione dovesse essere sovvertita, tra qualche mese ci si ricorderà cosa si diceva dell’uno e dell’altro in estate? Vedremo!

Di sicuro Budapest rappresenterà un nuovo capitolo della sfida interna alla McLaren, i cui capofamiglia si sfregano le mani, ben sapendo come il Mondiale costruttori sia già acquisito. Si può lasciare campo libero ai due piloti, senza effettuare scelte strategiche per privilegiare l’uno o l’altro. Che vinca il migliore, insomma! Chi sarà a Budapest?