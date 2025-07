F1, GP Ungheria 2025: gli orari su TV8 da venerdì a domenica

Il quattordicesimo round del Mondiale di F1 2025 è rappresentato dal Gran Premio di Ungheria, che andrà in scena nel weekend del 1-3 agosto. L’appuntamento segna la fine della prima fase della stagione, dopo la quale vi sarà la pausa estiva, caratterizzata da autentiche ferie coatte, poiché non si può lavorare neppure all’interno degli stabilimenti dei team!

Si correrà, come d’abitudine, all’Hungaroring. L’autodromo edificato non lontano di Budapest fa parte del calendario iridato dall’ormai lontano 1986. La pista è stata oggetto di diverse modifiche nel corso del tempo, ma il layout è rimasto molto simile a quello originario. Compatto e tortuoso, è peraltro edificato in una zona dal terreno sabbioso, dinamica che rende l’asfalto particolarmente scivoloso.

Nel 2024, la McLaren festeggiò una doppietta. Si impose Oscar Piastri, al primo successo della carriera, davanti al compagno di squadra Lando Norris. Il podio fu completato dalla Mercedes di Lewis Hamilton, mentre la Ferrari si dovette accontentare della quarta piazza di Charles Leclerc e della sesta di Carlos Sainz. Cosa accadrà nel 2025? Per scoprirlo, basterà seguire il GP di Ungheria in TV.

GP UNGHERIA F1 – GUIDA TV8

Sabato 2 agosto

Ore 18.30 F1, Qualifiche – Differita tv in chiaro.

Domenica 3 agosto

Ore 18.00 F1, Gara – Differita tv in chiaro.

PALINSESTO GP UNGHERIA F1 2025

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta, né delle qualifiche, né della gara. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di Ungheria.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara dell’Hungaroring. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento magiaro potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Ungheria, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA COMPLETO GP UNGHERIA F1 2025

VENERDI’ 1 AGOSTO (ORARI ITALIANI)

Ore 13:30 F1, Prove Libere 1

Ore 17:00 F1, Prove Libere 2

SABATO 2 AGOSTO (ORARI ITALIANI)

Ore 12:30 F1, Prove Libere 3

Ore 16:00 F1, Qualifiche

DOMENICA 3 AGOSTO (ORARIO ITALIANO)

Ore 15:00 F1, Gara