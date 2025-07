F1, GP Gran Bretagna 2025. Riflettori puntati su McLaren e Ferrari. Piastri, Norris e Hamilton le ‘stelle’

La Formula 1 passa dall’Austria alla Gran Bretagna senza alcuna soluzione di continuità. L’imminente fine settimana vedrà infatti i bolidi turbo-ibridi impegnati a Silverstone. Sarà l’appuntamento di casa per tanti protagonisti, siano essi piloti o team. In particolare, sono due i temi forti dell’evento.

Il primo è rappresentato, ovviamente, dalla McLaren. La squadra di Woking sta dominando la scena, come testimoniano i numeri. Si contano 8 vittorie in 11 gare, con tanto di 4 doppiette. Nel Mondiale costruttori, la struttura guidata da Zak Brown e da Andrea Stella ha quasi il doppio dei punti rispetto all’inseguitrice più vicina!

Il bello è che i due piloti sono ingaggiati in un corpo a corpo per il titolo iridato che potrebbe proseguire a lungo. Spielberg ha verosimilmente rappresentato l’abdicazione di Max Verstappen. Certo, manca ancora metà campionato, ma recuperare 61 punti a Oscar Piastri e 46 a Lando Norris con una monoposto inferiore appare un’impresa irrealizzabile, anche per un fuoriclasse qual è l’olandese.

Ci sono, dunque, 15 lunghezze di differenza tra l’australiano e l’inglese, per il quale Silverstone sarà dunque una tappa speciale. Il ventiseienne battente bandiera Union Jack è reduce dal successo austriaco, conseguimento indispensabile per rimettere in bilico il Mondiale. Oramai è evidente come il Q3 rappresenti lo snodo cruciale di qualsiasi fine settimana.

Piastri e Norris, bene o male, si equivalgono. Non ci sono grandissime differenze di prestazione. Talvolta è più veloce uno, talvolta l’altro. L’ago della bilancia è generalmente rappresentato dalla posizione occupata in griglia di partenza. Chi ha fatto meglio in qualifica, è poi arrivato davanti 9 volte su 11. Quindi, il giro secco risulta quasi più importante del long-run, almeno in una giornata lineare!

L’altro tema forte del fine settimana di Silverstone è rappresentato dalla Ferrari. Spielberg ha riportato serenità nell’ambiente, poiché il nuovo fondo ha permesso di effettuare un salto di qualità apprezzabile. Sappiamo, però, come i valori possano cambiare bruscamente a seconda dei contesti (citofonare Mercedes per delucidazioni in merito, vista la differenza tra il Canada e l’Austria).

Sarà interessante verificare la competitività della SF-25 in autodromo concettualmente diverso da quello in cui ha fatto bene domenica scorsa. In tal senso, occhio a Lewis Hamilton, che in casa è abituato ad alzare la propria asticella prestazionale. Il quarantenne britannico sta ancora cercando il primo podio in Rosso, festeggiarlo a domicilio sarebbe il massimo.