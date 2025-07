F1, GP Gran Bretagna 2025. La Ferrari sogna la pole position e sfida la McLaren!

Nel pomeriggio di sabato 5 luglio verrà determinata la griglia di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna, quello di casa per la McLaren, dominatrice della stagione. Cionondimeno, il Team di Woking, per quanto ancora velocissimo, non si fida della Ferrari, cresciuta esponenzialmente di colpi dopo tante gare anonime.

Alla luce di quanto visto venerdì, la MCL39 resta l’auto da battere, ma la prima alternativa è la SF-25. Sul giro secco, forse, le monoposto color Papaya hanno ancora qualcosa in più rispetto alle Rosse. Tuttavia, nella simulazione gara, le vetture di Maranello hanno fornito la sensazione di poter sfidare ad armi pari le protagoniste assolute del 2025.

Lo stesso Lando Norris, che ieri ha messo in ombra il leader della classifica iridata e compagno di squadra Oscar Piastri, ha espresso un giudizio favorevole nei confronti di Ferrari, ritenendo che possa effettuare un ulteriore passo avanti prestazionale. Un concetto ribadito dalle parole dei protagonisti del Cavallino Rampante.

Per il resto, se Max Verstappen non risolve il problema del sottosterzo della sua Red Bull non potrà essere competitivo, mentre Mercedes ha deluso le attese, ritrovandosi molto lontana. Dunque chissà che la Ferrari non possa tirare un tiro mancino alla McLaren nella sua gara di casa, inserendosi nel duello per il Mondiale tra Norris e Piastri con il ruolo di “guastafeste” . L’esito più plausibile è quello di trovare le Rosse in seconda fila, in agguato in vista del GP domenicale…