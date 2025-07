F1, GP Gran Bretagna 2025: gli orari su TV8 da venerdì a domenica

Il Gran Premio di Gran Bretagna porterà il Mondiale di F1 esattamente a metà stagione. L’appuntamento previsto a Silverstone nel weekend del 4-6 luglio è difatti il dodicesimo dei ventiquattro che compongono il calendario del 2025. A proposito di calendario, va ricordato come la competizione d’Oltremanica sia sempre stata presente nel programma iridato.

Ognuna delle 76 edizioni del Mondiale ha mandato in scena almeno una gara nel Regno Unito (talvolta anche due, seppur sotto altre denominazioni). Quella imminente sarà la 59ma replica del GP di Gran Bretagna a corrersi a Silverstone. L’autodromo ha infatti dovuto osservare un’alternanza con altri tracciati inglesi (Aintree, nei dintorni di Liverpool, prima e Brands Hatch poi) tra il 1955 e il 1986.

Nel 2024 si impose Lewis Hamilton (Mercedes) davanti a Max Verstappen (Red Bull) e Lando Norris (McLaren). Le Ferrari vissero un fine settimana molto deludente. Carlos Sainz fu solo quinto, mentre Charles Leclerc concluse addirittura fuori dalla zona punti a causa di un errore di strategia. Cosa accadrà nel 2025? Per scoprirlo, bisognerà seguire il GP di Gran Bretagna in TV.

GP GRAN BRETAGNA F1 – GUIDA TV8

Sabato 5 luglio

Ore 18.30 F1, Qualifiche – Differita tv in chiaro.

Domenica 6 luglio

Ore 19.00 F1, Gara – Differita tv in chiaro.

PALINSESTO GP GRAN BRETAGNA F1 2025

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta, né delle qualifiche, né della gara. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di Gran Bretagna.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Silverstone. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento britannico potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Gran Bretagna, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA COMPLETO GP GRAN BRETAGNA F1 2025

VENERDI’ 4 LUGLIO (ORARI ITALIANI)

Ore 13:30 F1, Prove Libere 1

Ore 17:00 F1, Prove Libere 2

SABATO 5 LUGLIO (ORARI ITALIANI)

Ore 12:30 F1, Prove Libere 3

Ore 16:00 F1, Qualifiche

DOMENICA 6 LUGLIO (ORARIO ITALIANO)

Ore 16:00 F1, Gara