F1, GP Belgio 2025: programma, orari, tv, streaming

Si apre una nuova settimana e, finalmente, torna in scena il Mondiale di Formula Uno 2025. Dopo due settimane di riposo, infatti, il calendario della massima categoria del motorsport ci propone una delle grandi classiche. Stiamo parlando, infatti, dell’importantissimo fine settimana del Gran Premio del Belgio, tredicesimo appuntamento del campionato. Con un format quanto mai interessante.

Sull’impareggiabile scenario del tracciato di Spa-Francorchamps assisteremo, infatti, alla terza Sprint Race della stagione, dopo quelle disputate a Shanghai e Miami. Sarà un’edizione significativa per la corsa delle Ardenne. Difatti, la gara programmata a fine mese sarà la settantesima con valenza iridata nella storia. Il GP del Belgio diventerà quindi il quarto appuntamento a raggiungere la pietra miliare delle 70 repliche (gli altri sono Gran Bretagna, Italia e Montecarlo).

Ci attende un weekend da vivere tutto d’un fiato. Le McLaren vogliono proseguire nel loro dominio e capire se davvero la corsa verso il titolo sarà solamente un derby tra Oscar Piastri e Lando Norris. Alle loro spalle molto bolle in pentola. La Ferrari, per esempio, porterà in pista la nuova sospensione posteriore che, nelle idee del team di Maranello, dovrebbe ulteriormente migliorare l’andamento della SF-25. Attenzione, come sempre, a Max Verstappen e alla Mercedes che proverà a sfruttare le temperature non torride di Spa.

Come seguire l’evento in tv? Il weekend del Gran Premio del Belgio si potrà seguire in diretta esclusiva su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) proporrà la Sprint Race in diretta, mentre la gara domenicale sarà in differita. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre tv8.it proporrà la gara al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento, per non perdere nemmeno un turno o sessione a Spa!

PROGRAMMA GP BELGIO 2025 F1

Venerdì 25 luglio

Ore 12:30-13:30, Prove libere

Ore 16:30-17:15 Sprint Qualifying

Sabato 26 luglio

Ore 12:00, Sprint Race

Ore 16:00, Qualifiche

Domenica 27 luglio

Ore 15:00 Gran Premio del Belgio