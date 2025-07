F1, GP Belgio 2025. Pirelli ufficializza il “salto di mescola” a Spa-Francorchamps. Si useranno C1, C3 e C4

La Pirelli ha ufficializzato una decisione che potrebbe avere un impatto significativo sull’imminente Gran Premio del Belgio. Ci sarà il cosiddetto “salto di mescola” con l’obiettivo di spingere gli strateghi delle squadre a utilizzare la tattica dei due pit-stop, considerata più spettacolare e incerta di quella a sosta singola.

A Spa-Francorchamps la gomma bianca dura sarà il compound C1, la media gialla sarà il C3 e la morbida rossa il C4. Dunque, niente C2. L’ultima volta in cui si optò per il “salto di mescola” fu in occasione del Gran Premio d’Australia 2022. Indi per cui, non si presenterà solamente una situazione inedita per il 2025, bensì anche una dinamica a cui i team non sono abituati.

La ragione è spiegata dal racing director Mario Isola: “Abbiamo svolto molte simulazioni per capire quali sono le strategie possibili con le varie mescole. Siamo giunti alla conclusione che la combinazione C1, C3, C4 è quella che offre più possibilità. Inizialmente, avevamo pensato di offrire questa selezione già a Silverstone, ma ci siamo resi conto che lì si poteva effettuare una gara su sosta singola senza problemi con C1 e C3.

Viceversa, in Belgio la C1 sarà meno performante e questo genererà più incertezza. La nostra speranza è che il salto di mescola porti a più azione, invogli a effettuare i sorpassi e non a gestire gli pneumatici. Confrontandoci con i team, i piloti e la FIA, è diventato chiaro come ci sia la necessità di incentivare strategie a due soste. Se gli strateghi vogliono essere aggressivi, dovranno usare C3 e C4. Se vorranno essere conservativi, dovranno virare su C1 e C3, ma questo significa che i piloti faranno più fatica”.

Insomma, il salto di mescola rappresenta un escamotage per provare a rendere più frizzante il Gran Premio. Peraltro, a Spa-Francorchamps è programmata una Sprint. Ciò significa che piloti e ingegneri avranno una sola sessione di prove libere per testare il comportamento dei vari compound, aggiungendo ulteriore incertezza.