F1, GP Belgio 2025. Oscar Piastri grande favorito per la Sprint. Poi nel pomeriggio si riparte da capo!

Giornata divisa in due a Spa-Francorchamps, dove prima si disputerà la Sprint e poi si terranno le qualifiche al Gran Premio del Belgio di domani. Il principale protagonista è però unico, poiché ieri Oscar Piastri ha fornito un’impressionante dimostrazione di forza, proponendosi come il favorito assoluto del weekend.

L’australiano della McLaren ha annichilito il compagno di squadra Lando Norris, rivale per il titolo iridato, rifilandogli un distacco pesantissimo. Peraltro, fra i due, si è inserito Max Verstappen, che si sta sempre più rivelando ‘Stella polare’ di una Red Bull in pieno marasma. Il britannico e l’olandese potranno contrastare il ventiquattrenne down under?

Molto, soprattutto in una Sprint, dipenderà dalla partenza. L’autodromo belga ha una prima curva, seguita da una sezione iniziale, in cui si può provare ad attaccare (con tutti gli annessi rischi del caso). Gran parte della mini-gara si deciderà nella tornata iniziale e sarà solo un antipasto in vista delle qualifiche del pomeriggio, quelle al GP vero e proprio, nelle quali si ripartirà da capo.

La Ferrari, alle prese con una nuova sospensione, è in quella che può essere ormai definita la “sua” posizione. Almeno con Charles Leclerc, attestatosi alle spalle delle McLaren e di Verstappen. Il podio nella Sprint è raggiungibile se le circostanze diranno bene. Viceversa, Lewis Hamilton dovrà puntare a riscattarsi tra il pomeriggio e domenica. Nella mini-gara scatterà da centro griglia dopo il brutto errore nella qualifica sprint di ieri.

Capitolo meteo, sempre da tenere a mente a Spa-Francorchamps. I metereologi affermano vi siano possibilità di pioggia risibili durante la Sprint e basse nel corso delle qualifiche. Domani rischia di essere molto diverso, poiché è attesa una perturbazione. Però, se ne riparlerà tra 24 ore. Prima ci sono da vivere gli eventi odierni.