F1, Frederic Vasseur: “Vogliamo sfruttare lo slancio positivo per far bene a Silverstone”

La Ferrari ripartirà da Silverstone la propria rincorsa nel Mondiale 2025 di F1. Dopo aver ottenuto il terzo posto in Austria con il monegasco Charles Leclerc, sul tracciato britannico si comprenderà ancor meglio se gli aggiornamenti aerodinamici introdotti sul Red Bull Ring daranno i loro frutti anche sul layout nel Regno Unito.

Tornerà, poi, in plancia di comando anche Frederic Vasseur. Il Team Principal aveva lasciato Spielberg per questioni personali, ma sarà al suo posto per la prossima tappa. L’ingegnere francese, a questo proposito, ha analizzato i vari temi del fine-settimana che sta arrivando, facendo il punto della situazione per la scuderia di Maranello.

“Dopo l’Austria ci spostiamo a Silverstone, un circuito molto diverso e uno dei grandi classici del calendario. Gli aggiornamenti introdotti sulla SF-25 a Spielberg hanno sicuramente contribuito al buon risultato ottenuto domenica scorsa, e vogliamo sfruttare questo slancio positivo anche per l’appuntamento che ci attende“, ha dichiarato Vasseur (fonte: sito ufficiale della Ferrari)

“Abbiamo visto quanto sia importante curare ogni aspetto del week end per ottenere una prestazione solida e, come sempre, ci concentreremo su noi stessi con l’obiettivo di mettere insieme un altro fine settimana pulito. Questa è la gara di casa di Lewis e sarà particolarmente motivato a fare bene, anche grazie all’enorme sostegno che riceve sempre qui. Non vedo l’ora di essere in pista insieme a tutta la squadra: l’atmosfera di Silverstone è sempre speciale“, ha aggiunto.