F1, Frederic Vasseur verso la conferma in Ferrari. Vince la linea della continuità

Frederic Vasseur rimarrà team principal della Ferrari. Manca solo l’ufficialità, ma la scuderia di Maranello ha fatto la sua scelta. Dopo tante voci e discussioni il futuro del manager francese sarà ancora legato al team emiliano. L’annuncio dovrebbe arrivare nelle prossime settimane ma, come ha rivelato Motorsport.com, tutto ormai è stato deciso (e avallato dai piloti). Una scelta che non è stata immediata, dato che fino a pochi giorni fa si parlava addirittura di un possibile cambio al vertice della scuderia.

Dopo 3 anni senza grosse soddisfazioni, quindi, proseguirà il matrimonio tra Frederic Vasseur e la Ferrari. L’unico punto interrogativo rimasto riguarda la durata dell’accordo. Il nuovo contratto sarà ovviamente pluriennale ma, come accaduto per il rinnovo di Charles Leclerc, non sarà comunicata la durata effettiva, mettendo semplicemente la dicitura “pluriennale”. Una conferma che era già stata anticipata dall’amministratore delegato Benedetto Vigna a Silverstone ma che, come detto, a breve sarà messa nero su bianco.

Un traguardo importante per il nativo di Draveil che rischiava di pagare un triennio fatto di tante promesse ma, di pari passo, poche soddisfazioni. Nelle scorse settimane si era fatto largo il nome di Antonello Coletta, che negli ultimi anni è stato in grado di rilanciare il Cavallino Rampante nel mondo delle competizioni endurance. Da più parti sembrava che il passaggio di testimone sarebbe stato inevitabile e già scritto ma, invece, tutto rimarrà all’insegna della continuità.

Da un certo punto di vista la scelta appare semplice. Nel 2026, infatti, entrerà in vigore il cambio di regolamento tecnico. Cambiare tutto a livello dirigenziale, in uno snodo così fondamentale, sarebbe stato un azzardo non di poco conto. Il team principal si gioca tutto, o quasi. Fallire anche questo nuovo progetto significherebbe mettere in difficoltà la Ferrari non solo per il prossimo anno, ma anche per quelli venturi. Una eventualità che a Maranello apparirebbe come un vero e proprio incubo, con l’ultimo titolo piloti datato 2007.