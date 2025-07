F1, Frederic Vasseur: “Una gara difficile, ma ci sono aspetti positivi nel week end a Silverstone”

Prova a guardare il bicchiere mezzo pieno anche quando non c’è Frederic Vasseur al termine del GP di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Silverstone, la Rossa aveva convinto tutti nelle prove libere e le qualifiche in Q1 e Q2 avevano messo in mostra una Rossa competitiva.

Da quell’ultimo tentativo nella Q3, quella “magia” si è persa e la gara di oggi, in condizioni meteorologiche molto complicate per l’arrivo della pioggia, ha evidenziato le problematiche di una vettura che ha fatto fatica. Il britannico Lewis Hamilton si è classificato quarto, mentre il monegasco Charles Leclerc è letteralmente affondato e ha concluso in 14ª posizione.

Ai microfoni di Sky Sport, Vasseur si è così pronunciato: “È stata una gara difficile fin dal primo giro, con Leclerc che ha deciso di rientrare e di montare le gomme soft. È facile dire ora che non fosse la scelta corretta. Eravamo al limite tra l’uso delle mescole da pioggia e le slick, con la Virtual Safety Car e la Safety Car a interrompere spesso“.

“Il passo non era così male, anzi è stato buono, se si esclude la McLaren. Era molto difficile superare, Charles ha faticato, quando ha girato con aria pulita aveva un gran passo. Dobbiamo prendere l’aspetto positivo di questo week end: eravamo nelle primissime posizioni nelle qualifiche in Q1 e Q2, dobbiamo replicare in Q3 e dare seguito alla prestazione pura vista in condizioni d’asciutto in vista del prossimo appuntamento di Spa fra due settimane. Mancano 11 gare e dobbiamo continuare a lavorare“, ha sottolineato l’ingegnere francese.

Vasseur ha poi commentato la prestazione di Leclerc, ieri molto critico con se stesso e oggi con tanti errori in pista: “Ieri era molto frustrato e ho cercato di calmarlo per consentirgli di trovare la giusta concentrazione. In gara ha voluto provare l’azzardo delle gomme slick, comprendendo quasi immediatamente che sarebbe poi stato un GP complicato. Ha faticato a trovare ritmo con aria sporca davanti, in più lui usa un bilanciamento estremo che lo aiuta per l’asciutto, ma non altrettanto per il bagnato“.