F1, Frederic Vasseur: “Non siamo totalmente soddisfatti del bilanciamento, possiamo ancora crescere”

Frederic Vasseur è tornato in plancia di comando in Ferrari, dopo aver dovuto lasciare il paddock di Spielberg (Austria) per problemi personali. A Silverstone (Gran Bretagna), sede del 12° appuntamento del Mondiale 2025 di F1, la Ferrari si è ben comportata, chiudendo in seconda e terza posizione la FP2 con Charles Leclerc e Lewis Hamilton immediatamente alle spalle della McLaren di Lando Norris.

“La giornata è stata positiva, tutto è andato bene. Questo pomeriggio abbiamo mostrato un bel passo: abbiamo provato a spingere di più all’inizio degli stint per vedere il comportamento della vettura e lo abbiamo pagato, ma è giusto essere aggressivi. Probabilmente ci sarà una bella battaglia, la migliore dall’inizio di questa stagione“, ha spiegato Vasseur ai microfoni di Sky Sport F1.

Una Rossa che voleva comprendere anche il beneficio del nuovo fondo e dei nuovi componenti aerodinamici introdotti a Spielberg: “Il nuovo fondo aiuta, ma credo che i buoni risultati siano più una questione legata al mettere tutto insieme. Il fondo ci aiuta anche a prestare più attenzione ai dettagli, innescando una spirale positiva. Vedremo domani dove saremo, ora concentriamoci sul bilanciamento perché non siamo totalmente soddisfatti di esso. Possiamo ancora crescere“, ha concluso Vasseur.

Si lavorerà, dunque, sul set-up in vista delle qualifiche, funzionali alla definizione della griglia di partenza della gara domenicale. Ferrari vuol candidarsi ad anti-McLaren e vedremo se il time-attack confermerà questa intenzione.