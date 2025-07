F1, Frederic Vasseur: “C’è frustrazione per questo risultato nelle qualifiche, la velocità in gara c’è”

Non è arrivato il risultato in cui la Ferrari sperava nelle qualifiche del GP di Gran Bretagna, dodicesimo round del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Silverstone, le due Rosse di Lewis Hamilton e di Charles Leclerc si sono classificate in quinta e sesta posizione, ed entrambi i piloti hanno commesso qualche imperfezione nell’ultimo settore, tale da fargli perdere la prima fila.

La pole-position è andata all’olandese Max Verstappen, a precedere le due McLaren di Oscar Piastri e di Lando Norris. Ad analizzare quanto è accaduto ai microfoni di Sky Sport è stato Frederic Vasseur: “Speravamo in un risultato migliore. Frustrante non essere riusciti a mettere tutto insieme in qualifica, specialmente nell’ultimo giro, e finire quinti o sesti. Il passo gara è buono, siamo messi meglio la domenica rispetto al sabato“, ha ammesso il Team Principal della Ferrari.

Soffermandosi sul giro di entrambi i ferraristi, Vasseur ha sottolineato: “Eravamo vicini agli altri fino all’ultima curva. Non so se Lewis fosse davanti di un decimo. Dobbiamo migliorare nell’ultimo tentativo, ma stiamo facendo progressi in termini di prestazione pura”.

In vista del GP, l’ingegnere francese ha concluso: “Per la gara potrebbe piovere, ma al momento sembra più asciutto – per noi sarebbe meglio così. Tutto è ancora possibile: vogliamo toglierci questo senso di amaro in bocca“.