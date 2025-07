F1, Frederic Vasseur: “A Budapest dobbiamo continuare a spingere. Battere le McLaren è possibile”

La Ferrari saluta le Ardenne e si prepara per l’ultima tappa prima delle tanto attese vacanze estive. Nel corso del fine settimana in arrivo, infatti, si correrà il Gran Premio di Ungheria, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025 (poi “rompete le righe” fino a fine agosto quando si tornerà in azione con il Gran Premio d’Olanda in quel di Zandvoort), un weekend che dirà molto per quanto riguarda il presente e, soprattutto, il futuro. Non tanto sulle McLaren, che proseguiranno nel loro duello per il titolo e nel loro dominio tecnico con una MCL39 sensazionale, quanto piuttosto sulla scuderia di Maranello.

Come si sapeva, il mese di luglio sarebbe stato quello decisivo per la SF-25. Un vero e proprio “all in” per rimanere concentrati sul presente e per non dover già dirottare tutti gli sforzi sul 2026. Tra il Gran Premio d’Austria e quello del Belgio, infatti, sono stati portati i tanto attesi (specialmente da Charles Leclerc e Lewis Hamilton) aggiornamenti su una vettura balbettante. Prima è arrivato il nuovo fondo al Red Bull Ring, quindi ecco la sospensione posteriore a Spa-Francorchamps. La sensazione è che entrambe le novità siano andate nella direzione giusta, ma senza provocare una rivoluzione vera e propria a livello di competitività. Un passo in avanti c’è stato, e si è visto, ma le McLaren rimangono ancora lontane anni luce.

La conferma della bontà del lavoro svolto è arrivata dalle parole del team principal della Ferrari, Frederic Vasseur: “Penso che abbiamo fatto un passo avanti. A Spa-Francorchamps, dopotutto, si effettua il giro di pista più lungo della stagione e penso che nella media fossimo a 3 decimi di distanza dalle McLaren. Ad ogni modo dobbiamo ancora ottimizzare il nuovo pacchetto portato. Ora affronteremo una pista che si adatterà meglio alle caratteristiche della nostra monoposto, ovvero l’Hungaroring di Budapest, quindi dobbiamo continuare a spingere, di gara in gara, partendo da zero ogni venerdì mattina”. (Fonte: Motorsport.com).

Frederic Vasseur continua a professare positività e guarda al bicchiere mezzo pieno, ma successi o pole position rimangono ancora un sogno. I piloti valutano positivamente le novità portate, ma il due papaya sembra ancora imbattibile. “Ad ogni gara penso sempre ci sia la possibilità di puntare in alto. Siamo stati in grado di farlo in un paio di situazioni, ad esempio a Monaco. Ora dobbiamo ottimizzare il pacchetto che abbiamo a disposizione per capirlo un po’ meglio e cercare di recuperare i decimi che ci mancano, sin dal venerdì, per poi avere la prestazione giusta”.