F1, Ferrari in scia a Norris sul giro secco in FP2 a Silverstone. Antonelli davanti a Russell

Va in archivio con il miglior tempo di Lando Norris la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2025, valevole come dodicesimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della McLaren, vincitore pochi giorni fa del GP d’Austria, ha confermato il suo buon stato di forma risultando il più veloce nella simulazione di qualifica pomeridiana con gomme soft grazie ad un ottimo time-attack da 1’25″816.

Il nativo di Bristol ha preceduto in classifica le Ferrari, protagoniste di uno dei venerdì più convincenti dell’anno attestandosi nel ruolo di seconda forza in campo e inserendosi in mezzo alle MCL39 almeno sul giro secco. Charles Leclerc ha firmato il secondo tempo con un gap di 222 millesimi da Norris, mentre il suo compagno di squadra Lewis Hamilton ha ritrovato un buon feeling con la SF-25 (probabilmente anche grazie al nuovo fondo introdotto a Spielberg) chiudendo a 301 millesimi dalla vetta sul tracciato casalingo di Silverstone.

Quarto posto a 470 millesimi dall’altra McLaren per il leader iridato Oscar Piastri, mentre a seguire troviamo la Red Bull di Max Verstappen in quinta piazza a 0.498 e la Mercedes del rookie azzurro Kimi Antonelli in sesta posizione a 0.567 con quasi un decimo e mezzo di vantaggio sul teammate inglese George Russell (8° a 0.707). Simulazione di passo gara molto positiva per la coppia papaya, ma hanno ben figurato almeno a sprazzi anche Ferrari e Verstappen.

CLASSIFICA FP2 GP GRAN BRETAGNA F1 2025

1 Lando Norris McLaren 1:25.816 — 5

2 Charles Leclerc Ferrari 1:26.038 +0.222 5

3 Lewis Hamilton Ferrari 1:26.117 +0.301 5

4 Oscar Piastri McLaren 1:26.286 +0.470 6

5 Max Verstappen Red Bull Racing 1:26.314 +0.498 5

6 Kimi Antonelli Mercedes 1:26.383 +0.567 5

7 Lance Stroll Aston Martin 1:26.430 +0.614 5

8 George Russell Mercedes 1:26.523 +0.707 5

9 Isack Hadjar Racing Bulls 1:26.524 +0.708 4

10 Liam Lawson Racing Bulls 1:26.624 +0.808 4

11 Alexander Albon Williams 1:26.840 +1.024 4

12 Fernando Alonso Aston Martin 1:26.876 +1.060 4

13 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 1:26.904 +1.088 5

14 Esteban Ocon Haas F1 Team 1:26.941 +1.125 6

15 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 1:26.980 +1.164 5

16 Carlos Sainz Williams 1:27.159 +1.343 4

17 Nico Hülkenberg Kick Sauber 1:27.165 +1.349 4

18 Pierre Gasly Alpine 1:27.174 +1.358 6

19 Oliver Bearman Haas F1 Team 1:27.226 +1.410 6

20 Franco Colapinto Alpine 1:27.289 +1.473 4