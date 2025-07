F1, Ferrari esce anche da Silverstone con le ossa rotte: Hamilton non basta, Leclerc anonimo e rassegnato

Va in archivio con un bilancio indubbiamente negativo il weekend di Silverstone per la Ferrari, rimasta fuori dal podio del Gran Premio di Gran Bretagna 2025 senza riuscire a fare la differenza in condizioni meteo variabili. Lewis Hamilton è arrivato quarto a Silverstone dietro alle McLaren e anche alla Sauber di Nico Hulkenberg, rimandando ulteriormente l’appuntamento con la prima top3 della sua avventura in “rosso”.

Domenica da incubo invece per Charles Leclerc, in grande difficoltà sul bagnato al volante di una SF-25 troppo difficile da governare e affossato dal suo azzardo iniziale di partire dalla pit-lane passando dalle gomme intermedie alle slick. Il monegasco della Rossa ha provato poi una rimonta disperata, alternando qualche sorpasso ad errori che lo hanno relegato alla fine in 14ma posizione e molto lontano dalla zona punti.

Un vero calvario per Leclerc, che aveva cominciato il fine settimana con ambizioni importanti (come Hamilton) dopo il terzo posto di domenica scorsa in Austria e soprattutto dopo l’ottimo ritmo evidenziato nelle prove libere sul tracciato del Northamptonshire, chiudendo a soli due decimi dalla pole position in qualifica nonostante un ultimo giro non perfetto in Q3.

Tra sabato e domenica i due piloti del Cavallino non sono stati impeccabili ed il risultato finale è deludente, ma la Scuderia di Maranello può guardare con maggiore ottimismo alla seconda metà di stagione (per obiettivi parziali come le singole vittorie di tappa o il secondo posto nel Mondiale costruttori) grazie ai progressi della SF-25 sull’asciutto con il nuovo fondo in attesa della sospensione posteriore aggiornata.