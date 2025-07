F1, dopo la delusione di Silverstone la Ferrari proverà la nuova sospensione nel filming day del Mugello

Ci risiamo. Tante speranze e sogni ma nelle mani rimane poco o niente. La Ferrari, che aveva iniziato il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna con intenti chiari e precisi, ovvero puntare al bersaglio grosso, ha lasciato il tracciato di Silverstone con un pugno di mosche in mano. Qualche segnale incoraggiante da una parte, la dura realtà dall’altra.

Iniziamo dal principio. Si temeva che la pista del Northamptonshire potesse risultare complicata per la SF-25 che, invece, ha messo in mostra tre sessioni di prove libere da protagonista. Spesso davanti con entrambi i piloti, risultando veloce ed efficace in ogni settore del circuito. Poi, come spesso capita, arrivano le qualifiche e tutto si spegne. Non solo, la pioggia domenicale ha ulteriormente allontanato la scuderia di Maranello dal vertice, con una gara vissuta in apnea.

Pochi punti, zero sorrisi e l’ennesimo senso di frustrazione che accompagna ormai da tempo immemore l’ambiente nel team capeggiato da Frederic Vasseur. Un vero peccato dopo quanto avvenuto al Red Bull Ring. Il nuovo fondo portato in pista in Austria dalla scuderia emiliana aveva dato una spinta importante alla vettura con il Cavallino Rampante sulla fiancata, confermata anche dalle tre sessioni di prove libere di Silverstone. Qualifiche e gara, invece, hanno visto un notevole passo indietro per la Ferrari.

A questo punto cosa succederà per il team di Maranello? Il prossimo impegno sarà il 16 luglio prossimo sul tracciato del Mugello. Charles Leclerc e Lewis Hamilton, infatti, saranno impegnati in un filming day sulla pista toscana, ovvero 200 chilometri totali nei quali potranno girare con la vettura attuale, sulla quale però ci sarà una importante novità. Vedremo la nuova sospensione posteriore che, sulla carta, farà il suo esordio pochi giorni dopo nel fine settimana del Gran Premio del Belgio.

Si tratta, oggettivamente, dell’ultima chance per la Ferrari per portare finalmente la SF-25 nella giusta carreggiata. Come si era già detto nelle ultime settimane, tra Austria e Belgio avremmo visto il primo corposo aggiornamento della vettura tinta di rosso. Il nuovo fondo ha dato una prima mano importante, vedremo se la sospensione posteriore andrà essa stessa nella giusta direzione. I piloti confidano che il team si sia mosso nella giusta maniera, per non dover pensare davvero già al 2026, dimenticandosi del presente.