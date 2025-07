F1: Christian Horner licenziato dalla Red Bull! Ferrari alla finestra per il futuro?

Il mondo della F1 è scosso da una notizia maturata da pochissimo. Christian Horner, storico team principal del circus, è stato infatti licenziato dalla Red Bull.

La scuderia anglo-austriaca, con la quale Horner ha vinto 8 Mondiali piloti e 6 Mondiali costruttori, ha scelto di separarsi dal suo storico manager, con cui il rapporto professionale era instaurato da 20 anni.

A decidere su questa mossa è stato il board della Red Bull, già ai ferri corti con il dirigente britannico da diverso tempo per la sua “gestione del potere”, che contestualmente all’addio a Horner ha scelto di promuovere Laurent Mekies come CEO della Red Bull Racing, mentre Alan Permane, ingegnere con mansione da “Direttore di gara” del team, sarà elevato a team principal della Racing Bulls.

Dal paddock, nel frattempo, rimbalza un’altra voce: quella che vorrebbe Horner in Ferrari a partire dal 2026, in sostituzione di un Frédéric Vasseur poco apprezzato in tanti ambienti vicini e interni a Maranello e, peraltro, cosa da non sottovalutare, con il contratto in scadenza alla fine del 2025.