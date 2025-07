F1, Christian Horner: “Impossibile dire che Verstappen resterà al 100% in Red Bull”

Leggere tra le righe. Il week end del GP di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sta quasi passando in secondo piano rispetto alle chiacchiere di mercato che riguardano Max Verstappen. Il pilota olandese della Red Bull è al centro dell’attenzione per le voci che circolano su un suo possibile trasferimento alla Mercedes.

Nonostante da parte del consulente del ‘bibitari’, Helmut Marko, sia arrivata una secca smentita, l’argomento continua a essere affrontato con una certa insistenza, anche perché emergono altri dettagli, come la voglia della Stella a tre punti di investire in maniera importante sull’ingaggio dell’olandese, pur privandosi nell’eventualità di George Russell.

A questo proposito, ai microfoni di Sky Sport, il Team Principal della Red Bull, Christian Horner, ha detto la sua e le considerazioni non sono banali: “Ci sono accordi privati che conosciamo solo noi. Il rapporto è ottimo. Se le cose resteranno come sono resterà al 100%, ma è impossibile dirlo. Russell sarà in Mercedes al 100%? Abbiamo un rapporto lungo, dobbiamo pensare a lavorare sulla macchina. Abbiamo tutti grande chiarezza della situazione, siamo noi a dovergli dare una vettura competitiva“.

In buona sostanza, la permanenza o meno di Max a Milton Keynes dipende dalle prestazioni della monoposto anglo-austriaca e, indubbiamente, l’inizio del fine-settimana a Silverstone non è stato entusiasmante.