F1, Charles Leclerc: “Sul giro secco non siamo ancora a posto, meglio sul passo gara”

Charles Leclerc è stato uno dei grandi protagonisti del venerdì a Silverstone, sfruttando il potenziale di una Ferrari competitiva e attestandosi in piazza d’onore nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2025 di Formula Uno come primo inseguitore di Lando Norris, che ha firmato il miglior tempo assoluto con un margine di due decimi sul monegasco.

“Oggi è andata piuttosto bene perché le sensazioni in abitacolo sono state buone, anche se c’è ancora un po’ di lavoro da fare sulla macchina. In configurazione da qualifica sembra che non siamo ancora a posto, mentre direi che siamo più a nostro agio sul passo gara. Nel complesso però oggi mi sono divertito molto a guidare e non vedo l’ora di tornare in pista domani“, ha dichiarato il nativo del Principato a fine giornata.

Leclerc ha preceduto il compagno di squadra Lewis Hamilton per poco meno di un decimo nella simulazione di qualifica con gomme soft, effettuando poi un long-run abbastanza solido in termini di velocità e consistenza seppur leggermente inferiore rispetto all’impressionante costanza delle McLaren di Norris e Oscar Piastri. Vedremo quali saranno i valori in campo domani, con temperature più fresche.