F1, Charles Leclerc amaro: “Un problema mi toglie il feeling in qualifica. Domani? Il passo c’è, ma parto indietro…”

Charles Leclerc mastica amaro al termine delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Silverstone, infatti, il pilota della Ferrari non è andato oltre la sesta posizione, nonostante la sua SF-25 sembrasse pronta per lottare per la pole position. Non solo, come accaduto per il suo vicino di box Lewis Hamilton, l’ultimo settore ha fatto perdere decimi preziosi, con il monegasco autore anche di un errore notevole nell’ultima curva.

La migliore prestazione, quindi, porta la firma di Max Verstappen in 1:24.892 con 103 millesimi su Oscar Piastri e 118 su Lando Norris. Quarto crono per George Russell a 137, quinta per Lewis Hamilton a 203, mentre è sesto Charles Leclerc a 229. Settimo crono per Andrea Kimi Antonelli a 482 millesimi, ottavo per Oliver Bearman a 579, nono per Fernando Alonso a 729, mentre chiude la top 10 Pierre Gasly a 893.

Al termine delle qualifiche il pilota del team di Maranello ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport, partendo dalla sbavatura nel T3 che gli ha tolto un po’ di tempo prezioso: “Non penso che quell’errore nell’ultima curva mi sia costato la pole position, dopotutto ho chiuso a 2 decimi da Max. Sicuramente, però, mi ha tolto la prima fila, e questo penso senza dubbi. Mi sono un po’ stufato, però, di venire ogni volta al sabato e dire che c’è qualcosa che non è andato per il verso giusto. Alla fine conta solo che non sto trovando il feeling in qualifica con la macchina come avevo, per esempio, un anno fa”.

“Abbiamo problemi che sono specifici, che fanno sì che in qualifica diventi tutto molto più difficile – prosegue -. Sono cose strane e sappiamo da dove vengono. Penso che abbiamo la soluzione. Sono problemi non legati al set-up e io dal mio punto di vista non sto facendo quanto dovrei al sabato. Va meglio in gara, ma nella Q3 no. Devo lavorare su questo aspetto, perché di solito era un mio punto di forza”.

Il monegasco prosegue su quanto detto, ma non si sbilancia: “Quello che non va non si riferisce agli aggiornamenti che porteremo in pista. Si tratta di un problema che abbiamo in macchina, di cui non abbiamo mai parlato. Speriamo che risolveremo tutto in tempi stretti”. A questo punto cosa aspettarsi dalla gara di domani (il via alle ore 16.00 italiane)? “Ovviamente partire indietro complica tutto. Il passo gara c’è, ma partendo sesto non è facile”.