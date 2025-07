F1, Benedetto Vigna: “Stiamo discutendo il contratto con Vasseur, c’è tempo per definire tutto”

Non è arrivato il risultato che la Ferrari sperava al termine del GP di Gran Bretagna, dodicesima tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Silverstone le due Rosse non hanno centrato l’obiettivo “top-3”, con Lewis Hamilton quarto e Charles Leclerc molto attardato e solo 14° per una strategia che fin dall’inizio si è rivelata poco efficace, in considerazione delle variazioni meteorologiche della giornata in Inghilterra.

Presente in questo week end a seguire l’andamento del fine-settimana del Cavallino Rampante anche il CEO della azienda nostrana, Benedetto Vigna. Il tema di discussione non ha riguardato le prestazioni della Rossa, quanto le mosse sul futuro dell’asset gestionale del Reparto Corse. Nelle ultime settimane, infatti, si è tanto parlato di Frederic Vasseur (Team Principal) in uscita da Maranello.

Intercettato dai microfoni di Sky Sport F1, Vigna ha risposto così: “Ho visto un team unito, sono contento. Fred è il nostro team principal, siamo a Luglio e abbiamo tempo per definire tutto. Stiamo discutendo con Vasseur“, ha dichiarato l’amministratore delegato del Cavallino Rampante.

Scopriremo nelle prossime settimane se questi rumours avranno un fondamento o se l’avventura dell’ingegnere francese proseguirà in Ferrari, pensando soprattutto a quanto accadrà l’anno venturo, stagione della rivoluzione tecnica nel Circus con monoposto e power unit molto diverse.