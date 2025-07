F1, Andrea Stella: “Sorpresi dalla penalità a Piastri. McLaren molto forte in tutte le condizioni”

La prima metà della stagione va ufficialmente in archivio con un bilancio trionfale per McLaren, che ha già ipotecato il secondo titolo consecutivo nel Mondiale costruttori ed è sulla buona strada per tornare a conquistare il titolo piloti 17 anni dopo l’ultima volta. Ieri Lando Norris ha vinto la gara di casa a Silverstone davanti a Oscar Piastri, che conserva la leadership iridata con un margine di 8 punti sul compagno di squadra inglese e quasi 70 sulla Red Bull di Max Verstappen.

Il team di Woking ha dominato la scena sul bagnato nel GP di Gran Bretagna, imponendo un ritmo impressionante e rifilando dei distacchi abissali. “Numeri alla mano, il distacco con il terzo forse è stato un po’ accentuato dal fatto che l’ordine delle vetture non seguiva necessariamente la competitività della macchine. Sicuramente, però, la McLaren si è dimostrata molto forte in tutte le condizioni oggi“, l’analisi di Andrea Stella nell’immediato post-gara a Silverstone.

“Ci sono stati tanti scenari, alcuni anche difficili da giudicare dal punto di vista delle chiamate da fare, per quanto riguarda la strategia e le gomme. La squadra, però, ha lavorato molto bene. Sono molto fiero di come hanno lavorato il muretto, gli ingegneri di pista, il gruppo strategia ed i piloti. Fare doppietta a Silverstone, che è il Gran Premio di casa per McLaren, è sicuramente una grande soddisfazione, anche per Lando, con un po’ di amarezza per Oscar“, ha spiegato il team principal della McLaren ai microfoni di Sky Sport.

Sulla penalità che è costata la vittoria a Piastri: “Oggi ha guidato meritandosi la vittoria. È stata una penalità molto severa. Dobbiamo rivedere alcuni aspetti della manovra, siamo rimasti molto sorpresi per la penalità, sia per la penalità in sé che per la sua severità. Credo che il momento in cui è stata richiamata la Safety Car fosse relativamente tardivo. Credo che sarebbe dovuto succedere prima, per dare un po’ di spazio al leader per creare condizioni adatte alla ripartenza. Dobbiamo rivederlo con attenzione. Abbiamo fatto le nostre osservazioni con la direzione gara. Ci aspettavamo che queste nostre osservazioni sarebbero state prese in considerazione. Siamo rimasti sorpresi“.

Sulla gestione dei piloti dopo la penalità a Piastri, che ha chiesto via radio alla squadra di riavere la prima posizione: “Sicuramente con la penalità la situazione per quanto riguarda la competitività interna ha richiesto alcune valutazioni. Avremmo concesso a Oscar la possibilità di vincere il Gran Premio in caso di Safety Car. Avrebbe servito la penalità, Lando avrebbe aspettato e Oscar sarebbe ripartito in testa. Nel momento in cui la penalità è stata servita, però, a quel punto non era il caso di intervenire e cambiare l’ordine della gara. Penso che siamo stati bilanciati, leali e corretti verso entrambi i piloti. Credo che Oscar e Lando saranno di supporto rispetto al nostro approccio“.