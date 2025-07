F1, Andrea Kimi Antonelli: “Weekend molto difficile, cercheremo di rifarci a Budapest”

Prosegue il momento negativo di Andrea Kimi Antonelli. Il giovanissimo pilota in forza alla Mercedes non è andato oltre il sedicesimo piazzamento in occasione del GP del Belgio, appuntamento numero tredici del Mondiale 2025 andato in scena presso il circuito di Spa.

Non un fine settimana semplice per l’italiano, incartatosi fin dalle qualifiche Sprint e di fatto mai riuscito ad entrare nel vivo delle operazioni, rimanendo relegato in coda. Non propriamente soddisfatto, il classe 2006 ha spiegato quanto fatto in zona mista:

“Abbiamo deciso di cambiare l’assetto in previsione di una gara sul bagnato oggi e, durante quei primi giri, questo si è rivelato vantaggioso – ha detto Kimi – La macchina andava bene e sono riuscito a effettuare alcuni sorpassi e a recuperare posizioni. Purtroppo, la pista si è però asciugata rapidamente e per il resto della gara abbiamo perso terreno sui rettilinei rispetto ad altre macchine. Pur riuscendo a rimanere vicini a quelle con cui gareggiavamo, non siamo riusciti a effettuare alcun sorpasso. Questo ha significato che abbiamo optato per una soluzione diversa e abbiamo optato per la strategia a due soste, ma il risultato è stato simile, visto che siamo rimasti bloccati dietro la Haas di Esteban Ocon.

Antonelli ha quindi chiosato: “È stato un weekend difficile qui a Spa, ma abbiamo la possibilità di ripartire e tornare subito più forti a Budapest. Vogliamo affrontare la pausa estiva con un po’ di slancio: io e la squadra siamo concentrati su questo.”