F1, Andrea Kimi Antonelli: “Scia a Max? Non ci avevo fatto caso. Non sarebbe male se domani piovesse”

Un sabato complesso e particolare per Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano sarà costretto a partire dalla decima casella in occasione del GP della Gren Bretagna, dodicesimo atto del Mondiale 2025 di Formula 1 in fase di svolgimento questo weekend presso il circuito di Silverstone.

Nello specifico il bolognese ha strappato nelle qualifiche il settimo tempo, ma è scivolato di tre piazzole a causa della penalizzazione dovuta all’incidente ai danni di Max Verstappen avvenuto in occasione del primo giro del GP d’Austria. Una volta arrivato in zona mista, il classe 2006 ha analizzato la sua giornata, commentando in prima battuta anche la scia involontaria offerta proprio a Verstappen, oggi poleman.

“La scia a Max? Ho cercato di spostarmi per non dargli tanto vantaggio, anche se prima di Cops forse un po’ l’ho aiutato – ha detto Kimi – Ad essere sincero però non ci avevo fatto tanto caso“.

Antonelli ha poi aggiunto: “Partire al decimo posto di certo non aiuta. Non sarebbe male se domani piovesse. Io dal canto mio cercherò comunque di partire bene, di avere un buon passo e cercare di guadagnare quante più posizioni possibile“.