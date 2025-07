F1, Andrea Kimi Antonelli: “Lottare contro Ferrari e McLaren? Se le temperature si abbassano…”

Andrea Kimi Antonelli può sorridere al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo splendido tracciato di Silverstone, infatti, il giovane talento bolognese ha messo in mostra una crescita importante con la sua W16, fino a concludere con una incoraggiante sesta posizione a poco più di mezzo secondo dalla migliore prestazione odierna.

Il miglior tempo della FP2 lo ha messo a segno Lando Norris con il tempo di 1:25.816 con 222 millesimi di vantaggio su Charles Leclerc, mentre chiude in terza posizione Lewis Hamilton a 301. Quarto tempo per Oscar Piastri a 470 millesimi, mentre è quinto Max Verstappen a 498. Sesto Andrea Kimi Antonelli a 567, settimo Lance Stroll a 614 millesimi, ottavo George Russell a 707, nono Isack Hadjar a 708, quindi completa la top10 Liam Lawson a 808.

Al termine del venerdì sulla pista inglese il pilota del team Mercedes classe 2006 ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport, puntando l’attenzione su un aspetto fondamentale: “Se la temperatura si riducesse potremmo lottare con Ferrari e McLaren, l’obiettivo è quello. Domani il meteo parla di cielo coperto, per cui le temperature dovrebbero andare più nella nostra direzione. Anche per questo motivo la pista potrebbe essere più fredda, per cui darci una mano. Vedremo come andranno le cose”.