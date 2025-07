F1, Andrea Kimi Antonelli: “Hajdar? Non mi ha visto. Dobbiamo capire dove fare meglio”

Un’altra gara difficile per Andrea Kimi Antonelli. L’italiano per il secondo weekend consecutivo si è dovuto ritirare dalla corsa, chiudendo anzitempo il GP della Gran Bretagna, appuntamento numero dodici del Mondiale 2025 di Formula 1 andato in scena presso l’iconico tracciato di Silverstone.

Il bolognese è stato vittima in primis di una serie di considerazioni errate da parte del proprio team, che lo hanno relegato in fondo alla classifica. Poi, al venticinquesimo giro, il pilota in forza alla Mercedes è stato costretto al ritiro a causa dell’impatto di Hajdar, che ha danneggiato la monoposto. Non propriamente soddisfatto, l’azzurro ha analizzato la sua performance.

“Il diffusore della vettura era andato, quindi l’auto era praticamente inguadabile – ha detto Kimi -. È stato un peccato il ritiro, ma Isaac non riusciva a veder nulla finché non mi ha urtato da dietro. Quindi sì, è stato un peccato finire con un altro zero”.

Antonelli ha così terminato: “È difficile trovare degli aspetti positivi. Devo confrontarmi con la squadra e capire dove avrei potuto fare meglio e dove avremmo potuto fare meglio noi. E poi andremo avanti“.