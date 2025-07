F1, Andrea Kimi Antonelli: “Credo di avere perso fiducia, devo trovare la luce per uscire dal tunnel”

Un’altra giornata complicata per Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano partirà solo dalla diciottesima posizione in occasione del GP del Belgio, tredicesima tappa del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo fine settimana presso il mitico circuito di Spa.

L’emiliano nello specifico, così come già successo ieri nelle qualifiche Sprint, non ha superato il taglio nel Q1, confermando le difficoltà dell’ultimo periodo. Per il classe 2006 si prospetta quindi un’altra gara in rimonta. Una volta intervenuto al parco chiuso, il bolognese ha commentato quanto fatto:

“Credo di aver perso un po’ di fiducia in me stesso, a dire il vero, oggi più di ieri – ha detto Antonelli – Sforzarsi di ottenere il massimo dalla macchina è sicuramente un po’ più complicato ora. Ma sì, è un momento difficile. Devo trovare di nuovo la luce per uscire dal tunnel”.

Antonelli ha inoltre aggiunto: “Hulkenberg, nell’ultima gara è passato dalla diciannovesima alla terza posizione. Sarebbe fantastico fare la stessa cosa. Sembra che pioverà. Partiremo dalla pit lane solo perché vogliamo cambiare la macchina. E poi cercheremo di costruire da lì”.