EYOF 2025, i convocati dell’Italia. Kelly Doualla e Alessandra Mao le stelle azzurre a Skopje

Ambizioni importanti per l’Italia in vista della 18ma edizione estiva del Festival Olimpico della Gioventù Europea, in programma dal 20 al 26 luglio in Macedonia del Nord. Dopo aver primeggiato nel medagliere sia nel 2022 che nel 2023, la spedizione azzurra proverà a fare tripletta nel tentativo di confermarsi una superpotenza continentale a livello giovanile.

Saranno ben 116 (di cui 60 ragazzi e 56 ragazze) gli azzurrini impegnati in dodici delle quindici discipline presenti (mancano all’appello basket, basket 3×3 e pallamano) all’EYOF 2025, che accoglierà nel complesso oltre 4000 atleti dai 14 ai 18 anni provenienti da 49 Paesi diversi. Oltre alla capitale Skopje sono previste anche altre due sedi che ospiteranno degli eventi da medaglia, Kumanovo (per ciclismo e basket) e la città croata di Osijek (per le gare di ginnastica artistica).

Nella folta delegazione azzurra spiccano alcune possibili stelle del futuro come Alessandra Mao (oro nei 200 stile libero agli Assoluti di Riccione a soli 14 anni) nel nuoto e Kelly Doualla (11.36 controvento due settimane fa sui 100 metri a 15 anni), oltre ad altri talenti in rampa di lancio come l’ostacolista Alessia Succo, la sprinter Margherita Castellani e la taekwondoka Virginia Lampis. Nella squadra femminile di volley è presente anche Arianna Bovolenta, figlia del compianto Vigor.

CONVOCATI ITALIA EYOF 2025

ATLETICA (28 totali: 12 donne e 16 uomini)

Valentina Adamo, Sophie Barbagallo, Ylenia Bernardo, Caterina Caligiana, Margherita Castellani, Kelly Ann Maevane Dualla Edimo, Laura Frattaroli, Sofia Marcucci, Lovely Giusti, Isabella Pastore, Beatrice Stagnaro, Alessia Succo, Mattia Bartolini, Gabriele Belardi, Matteo Berardo, Juan Jose Caggia, Umed Caraccio, Luca Cavazzuti, Antony Del Pioluogo, Tamirat Del Prete, Leonardo Di Mugno, Edwin Fermin Galvan, Enrico Galloni, Diego Mancini, Marco Mangani, Matteo Sorci, Filippo Vedana, Nicolò Vidal

BADMINTON (2 totali: 1 donna e 1 uomo)

Margherita Tognetti, Alessio Catalfamo

CANOA (4 totali: 2 donne e 2 uomini)

Elisa Montaldo, Vittoria Cuignon, Elias Costa, Dennis Fina

CICLISMO (8 totali: 4 donne e 4 uomini)

Anna Bonassi, Matilde Carretta, Jolanda Sambi, Mariachiara Signorelli (MTB), Tommaso Cingolani, Riccardo Longo, Brian Paris, Walter Vaglio (MTB)

GINNASTICA ARTISTICA (6 totali: 3 donne e 3 uomini)

Sofia Bianchi, Mia Proietti, Giulia Santinato. Pietro Mazzola, Ivan Rigon, Riccardo Ruggeri

JUDO (12 totali: 6 donne e 6 uomini)

Iulia Airola Granaci, Marika Cavaglià, Anita Comba, Aurora Ferro, Flavia Gresi, Elisa Palermo, Antonio Capezzuto, Michele Corsica, Giuseppe Gesuele, Thomas Ghidoni, Simone Iurato, Erik Semanjaku

NUOTO (16 totali: 8 donne e 8 uomini)

Giorgia Barozzi, Sofia Biagi, Lucrezia Boncio, Alessandra Mao, Michelle Montagnini, Sofia Napoli, Hannah Oberhauser, Giorgia Punturieri, Jacopo Apicerni, Boris Bandiera, Francesco Cecconi, Davide D’Elia, Daniele Fiorelli, Vincenzo Maniaci, Giorgio Sartori, Luca Soriani

PALLAVOLO (24 totali: 12 donne e 12 uomini)

Arianna Bovolenta, Stella Caruso, Stella Cornelli, Virginia Di Napoli, Julia Gordon, Alice Guerra, Vanessa Hernandez Suarez, Alessia Manda, Perla Massaglia, Lisa Dharma Monari Gamba, Ludovica Tosini, Miranda Vittoria Zanella, Gabriele Arcifa, Pietro Carlo Bevilacqua, Martino Bigozzi, Vittorio Bonandrini, Diego Bussolari, Gioele Costa, Francesco Crosato, Riccardo Della Ventura, Gioele Imperato, Nicola Massari, Edoardo Trotta, Pietro Valgiovio

TAEKWONDO (10 totali: 5 donne e 5 uomini)

Anna Frassica, Ludovica Fugazza, Virginia Lampis, Emanuela Palmisano, Lucia Pezzolla, Francesco Destino, Hamza Laantri, Gabriele Fernando Rosato, Nicolò Sevagian, Abderrahman Touiar

TENNISTAVOLO (2 totali: 1 donna e 1 uomo)

Laura Alba Pinna, Erik Paulina

TIRO A SEGNO (4 totali: 2 donne e 2 uomini)

Alice Bruno, Agnese Formieri, Alessandro Lonardi, Loris Quarta