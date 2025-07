Europei calcio femminile 2025 oggi in tv: orari 6 luglio, ordine delle partite, tv, streaming

Completata la prima giornata, si ricomincia. Oggi, domenica 6 luglio, torneranno sul campo le quattro formazioni del raggruppamento A in Svizzera, Paese che ospita quest’anno i Campionati Europei 2025 di calcio femminile. Si tratterà di un turno estremamente particolare, specie per quanto successo nel day-1 di questa competizione continentale.

I battenti si apriranno alle 18:00 in quel di Sion, località che sarà teatro del vìs-a-vìs tra Norvegia e Finlandia, entrambe desiderose di raggiungere i nove punti dopo aver vinto la sfida precedente.

Alle 21:00 invece i riflettori saranno puntati in quel di Zurigo sulla sfida tra Svizzera e Islanda, team motivati a muovere i primi passi in classifica per non mettere a repentaglio la loro permanenza in terra elvetica.

La copertura televisiva della quinta giornata degli Europei 2025 di calcio femminile in Svizzera sarà garantita dai canali della Rai, ma esclusivamente in questo caso nella trasmissione della partita tra Norvegia e Finlandia, la quale verrà trasmessa su RAI Sport HD e, in streaming, su RAI Play.

CALENDARIO EUROPEI CALCIO FEMMINILE 2025 OGGI

Domenica 6 luglio

Norvegia vs Finlandia – ore 18:00 (Sion) – Diretta TV su RAI Sport+HD

Svizzera vs Islanda – ore 21:00 (Berna)

