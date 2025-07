Europei calcio femminile 2025 oggi in tv: orari 5 luglio, ordine delle partite, tv, streaming

I Campionati Europei 2025 di calcio femminile arrivano al primo, piccolo, giro di boa. Oggi, sabato 5 luglio, si disputeranno le ultime due partite valide per la prima giornata, quelle facente parti del raggruppamento D, in scena nelle città di Lucerna e Zurigo.

Nella prima località citata alle ore 18:00 si confronteranno Galles e Olanda, con quest’ultima motivata ad arrivare un’altra volta in fondo, così come fatto nell’edizione del 2017, dove alzò la coppa dopo aver battuto in finale la Norvegia per 1-0.

Tuttavia l’incontro di cartellone sarà quello delle 21:00 in scena a Zurigo, teatro della sfida di altissimo profilo tra la Francia e le Campionesse d’Europa in carica dell’Inghilterra. Si tratta di due formazioni blasonate e competitive, già pronte a dare spettacolo in una partita che si preannuncia imperdibile.

La copertura televisiva della quarta giornata degli Europei 2025 di calcio femminile in Svizzera sarà garantita dai canali della Rai, ma esclusivamente in questo caso nella trasmissione della partita in prime time tra Galles e Paesi Bassi, la quale verrà trasmessa su RAI Sport HD e, in streaming, su RAI Play.

CALENDARIO EUROPEI CALCIO FEMMINILE 2025 OGGI

Sabato 5 luglio

Galles vs Paesi Bassi – ore 18:00 (Lucerna) – Diretta TV su RAI Sport+HD

Francia vs Inghilterra – ore 21:00 (Zurigo)

PROGRAMMA EUROPEI CALCIO FEMMINILI 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RAI Sport+HD (solo per Galles-Paesi Bassi)

Diretta streaming: RaiPlay (solo per Galles-Paesi Bassi)