Europei calcio femminile 2025 oggi in tv: orari 4 luglio, ordine delle partite, tv, streaming

Proseguono i Campionati Europei 2025 di calcio femminile, rassegna in fase di svolgimento in Svizzera. In occasione della giornata di oggi, venerdì 4 luglio, assisteremo come da tradizione a due incontri, in questo caso validi per il raggruppamento C.

Si preannuncia uno spettacolo gradevole per la sfida delle 18:00, in cui andrà in scena un derby nordico in cui si scontreranno Danimarca e Svezia. Attenzione in tal senso alla squadra giallo-blu, formazione dalla grande tradizione in possesso di qualità tecniche con cui può davvero fare male alle avversarie.

Discorso speculare per la Germania che, forte degli otto titoli continentali conquistati in precedenza, è pronta a sfidare la Polonia nella partita serale delle 21:00. Il favore del pronostico è tutto delle teutoniche, nel 2022 costrette a cedere il passo all’Inghilterra in Finale.

La copertura televisiva della terza giornata degli Europei 2025 di calcio femminile in Svizzera sarà garantita dai canali della Rai, ma esclusivamente in questo caso nella trasmissione della partita in prime time tra Germania e Polonia, la quale verrà trasmessa su RAI Sport HD e, in streaming, su RAI Play.

CALENDARIO EUROPEI CALCIO FEMMINILE 2025 OGGI

Venerdì 4 luglio

Danimarca vs Svezia – ore 18:00 (Ginevra)

Germania vs Polonia – ore 21:00 (San Gallo) – Diretta su RAI Sport HD

PROGRAMMA EUROPEI CALCIO FEMMINILI 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RAI Sport+HD (solo per Germania-Polonia)

Diretta streaming: RaiPlay (solo per Germania-Polonia)