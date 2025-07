Europei calcio femminile 2025 oggi in tv: orari 3 luglio, ordine delle partite, tv, streaming

Oggi, giovedì 3 luglio, seconda giornata di incontri negli Europei 2025 di calcio femminile. Sarà il Gruppo B a entrare in scena con le due partite che definiranno il primo turno di incontri del raggruppamento. Il riferimento è a Italia-Belgio e a Spagna-Portogallo. Saranno quindi le azzurre a scendere in campo a Sion e ad affrontare le belghe in un confronto già importante.

La squadra allenata da Andrea Soncin si presenta all’appuntamento con delle ambizioni, dopo essere cresciuta molto in termini tecnici e di convinzione nell’ultimo biennio. La partita odierna sarà un test probante, soprattutto da un punto di vista psicologico, dal momento che le rivali negli ultimi tre match disputati (ufficiali) hanno sempre vinto.

L’altra sfida di quest’oggi tra le iberiche e le lusitane potrebbe rivelarsi a senso unico. La Roja, campione del mondo in carica, ha un roster spaventoso e le portoghesi potrebbero non essere attrezzate. Vedremo se le spagnole sapranno esprimere tutto il loro potenziale nella partita di Berna.

La copertura televisiva della seconda giornata degli Europei 2025 di calcio femminile in Svizzera sarà garantita dai canali della Rai, ma esclusivamente in questo caso nella trasmissione della partita dell’Italia contro il Belgio, in tv su Rai 2 HD e in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della sfida delle azzurre.

EUROPEI CALCIO FEMMINILE 2025 OGGI IN TV

Giovedì 3 luglio

Ore 18.00 Italia vs Belgio allo Stade Tourbillon di Sion – Diretta tv su Rai 2 HD.

Ore 21.00 Spagna vs Portogallo allo Stadio Wankdorf di Berna

PROGRAMMA EUROPEI CALCIO FEMMINILI 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD solo la partita dell’Italia

Diretta streaming: RaiPlay solo la partita dell’Italia

Diretta testuale: OA Sport (partita dell’Italia)