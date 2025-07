Europei calcio femminile 2025 oggi in tv: orari 2 luglio, ordine delle partite, tv, streaming

Ci siamo. Oggi, mercoledì 2 luglio, cominciano i Campionati Europei 2025 di calcio femminile, rassegna giunta alla sua quattordicesima edizione e quest’anno in programma in Svizzera. Nella giornata odierna assisteremo a due incontri, tutti facenti parte del raggruppamento A, quello delle padrone di casa.

Le ostilità partiranno alle ore 18:00 con il primo incontro pianificato in quel di Thur che vedrà confrontarsi Islanda e Finlandia. Due formazioni che certamente non hanno brillato nella passata competizione continentale: nel 2022 infatti la compagine islandese chiuse al terzo posto il gruppo D, mancando quindi il passaggio alla fase successive. Ma andò peggio alle finlandesi, quarte nel raggruppamento B e completamente a bocca asciutta (complice anche la presenza di Spagna, Germania e Danimarca).

Interessante poi il secondo match, in programma alle 21:00 da Basilea, dove la Svizzera, squadra con l’ambizione di fare benissimo tra le mura amiche, se la vedrà invece con la Norvegia. Entrambi team ad Euro 2022 furono costrette a fermarsi dopo il primo turno. L’auspicio per entrambe sarà quello di andare più avanti possibile. Da rimarcare però le condizioni difficili delle elvetiche, orfane di Ramona Bachmann, pioniera del calcio femminile in patria e pedina fondamentale del gruppo.

Per la prima giornata dei Campionati Europei di calcio femminile la RAI coprirà esclusivamente il confronto tra Svizzera e Norvegia, in onda alle 21:00 su RAI Sport+HD. In streaming si potrà seguire su RAI Play. Di seguito il programma completo.

CALENDARIO EUROPEI CALCIO FEMMINILE 2025 OGGI

Mercoledì 2 luglio

Islanda vs Finlandia – ore 18:00 (Thun)

Svizzera vs Norvegia – ore 21:00 (Basilea) – Diretta TV su RAI Sport+HD

PROGRAMMA EUROPEI CALCIO FEMMINILI 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RAI Sport+HD (solo per Svizzera-Norvegia)

Diretta streaming: RaiPlay (solo per Svizzera-Norvegia)